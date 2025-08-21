自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

手繪花卉躍上禮盒 廣式月餅洋溢普羅旺斯浪漫氛圍

2025/08/21 23:04

歐華酒店今年的普羅旺斯廣式月餅禮盒延續經典口味，同時推出具日式風味富士蘋果紅茶、麝香葡萄優格。（歐華酒店提供）歐華酒店今年的普羅旺斯廣式月餅禮盒延續經典口味，同時推出具日式風味富士蘋果紅茶、麝香葡萄優格。（歐華酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕身為台灣首家獲得LEED綠建築金級認證的飯店，歐華酒店擁有綠意盎然的中庭花台及自豪的薄層綠屋頂，屋頂上種滿迷迭香、百里香、萬壽菊等植物，這股自然氣息，也飄進今年飯店的月餅禮盒上，4款手繪水果及花卉圖案，以柔美色調與細膩筆觸，傳遞中秋佳節的溫馨與美好。

歐華酒店行政總主廚郭榮宗（右）、餐飲業務經理陳麗卿（左），介紹酒店今年推出的中秋月餅禮盒。（歐華酒店提供）歐華酒店行政總主廚郭榮宗（右）、餐飲業務經理陳麗卿（左），介紹酒店今年推出的中秋月餅禮盒。（歐華酒店提供）

鄰近台北花博公園圓山園區，歐華酒店今年8月歡慶34週年，飯店建築由法籍建築師Gerard Jardonnet設計，裝潢風格採法國南方優雅精緻的設計主題，遊客踩著厚實舒適的地毯穿梭館內，隨處可見到妝點花藝、畫作及藝術擺設，往往萌生彷若身處歐洲城堡中的驚喜感。歐華酒店表示，由於品牌長期致力於推廣藝術與生活品味，每年中秋禮盒均承襲品牌美學，今年中秋外盒設計靈感源自飯店內南法普羅旺斯設計，月餅外盒採用歐式精品風格結合手繪花卉圖騰，搭配精緻雙開盒設計，猶如將普羅旺斯花海與陽光一併裝進盒中，讓中秋氛圍格外浪漫。

歐華酒店建築由法籍建築師Gerard Jardonnet設計，裝潢風格採法國南方優雅精緻的設計主題。（記者周幸叡攝）歐華酒店建築由法籍建築師Gerard Jardonnet設計，裝潢風格採法國南方優雅精緻的設計主題。（記者周幸叡攝）

為了滿足饕客，獲得2025台灣蛋糕協會競賽冠、亞軍的歐華酒店烘焙坊，今年延續經典口味基礎（棗泥核桃、蓮蓉蛋黃）同時，推出兩款創新日式工藝口味—富士蘋果紅茶與麝香葡萄優格，採用日本職人工法，搭配寒天製成內餡，企圖一併收服各世代對月餅口感的期待。除了月餅之外，本身含有台法氛圍的歐華酒店，也推出融合台法口感的法式牛軋餅經典禮盒，還有法式蘋果酥、蘭姆葡萄達克瓦茲及咖啡、大吉嶺紅茶風味的牛奶糖。月餅禮盒即日起至9月10日前享87折優惠，10盒以上另有優惠，更多相關內容詳詢歐華酒店官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應