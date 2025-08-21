手繪花卉躍上禮盒 廣式月餅洋溢普羅旺斯浪漫氛圍

歐華酒店今年的普羅旺斯廣式月餅禮盒延續經典口味，同時推出具日式風味富士蘋果紅茶、麝香葡萄優格。（歐華酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕身為台灣首家獲得LEED綠建築金級認證的飯店，歐華酒店擁有綠意盎然的中庭花台及自豪的薄層綠屋頂，屋頂上種滿迷迭香、百里香、萬壽菊等植物，這股自然氣息，也飄進今年飯店的月餅禮盒上，4款手繪水果及花卉圖案，以柔美色調與細膩筆觸，傳遞中秋佳節的溫馨與美好。

歐華酒店行政總主廚郭榮宗（右）、餐飲業務經理陳麗卿（左），介紹酒店今年推出的中秋月餅禮盒。（歐華酒店提供）

鄰近台北花博公園圓山園區，歐華酒店今年8月歡慶34週年，飯店建築由法籍建築師Gerard Jardonnet設計，裝潢風格採法國南方優雅精緻的設計主題，遊客踩著厚實舒適的地毯穿梭館內，隨處可見到妝點花藝、畫作及藝術擺設，往往萌生彷若身處歐洲城堡中的驚喜感。歐華酒店表示，由於品牌長期致力於推廣藝術與生活品味，每年中秋禮盒均承襲品牌美學，今年中秋外盒設計靈感源自飯店內南法普羅旺斯設計，月餅外盒採用歐式精品風格結合手繪花卉圖騰，搭配精緻雙開盒設計，猶如將普羅旺斯花海與陽光一併裝進盒中，讓中秋氛圍格外浪漫。

歐華酒店建築由法籍建築師Gerard Jardonnet設計，裝潢風格採法國南方優雅精緻的設計主題。（記者周幸叡攝）

為了滿足饕客，獲得2025台灣蛋糕協會競賽冠、亞軍的歐華酒店烘焙坊，今年延續經典口味基礎（棗泥核桃、蓮蓉蛋黃）同時，推出兩款創新日式工藝口味—富士蘋果紅茶與麝香葡萄優格，採用日本職人工法，搭配寒天製成內餡，企圖一併收服各世代對月餅口感的期待。除了月餅之外，本身含有台法氛圍的歐華酒店，也推出融合台法口感的法式牛軋餅經典禮盒，還有法式蘋果酥、蘭姆葡萄達克瓦茲及咖啡、大吉嶺紅茶風味的牛奶糖。月餅禮盒即日起至9月10日前享87折優惠，10盒以上另有優惠，更多相關內容詳詢歐華酒店官網。

