鬼門開別怕！國美館「虛迷山」沉浸展超應景 簡直闖進「數位地獄」

「虛迷山」以360度投影打造沉浸體驗，邀請觀眾進入台版《山海經》世界。（ANPIS FOTO 王世邦攝，國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕門開要幹嘛？除了拜好兄弟，還能衝一波「數位地獄」！今年夏天，國立台灣美術館U-108 SPACE推出的全新沉浸式展覽「虛迷山（Mount Ecstasy）」，不僅超應景，更是應用新媒體藝術打造一場台味十足的「鬼月」冒險。藝術家姚瑞中攜手新媒體藝術家郭一、實驗電子音樂創作者Meuko Meuko，運用3D遊戲引擎和沉浸環繞音效，將神話奇想與台灣社會觀察交織，打造一場視覺與聽覺都超震撼的多感官體驗。

觀眾將以第一人稱視角，進入「小迷因」系列的虛構場景，展開一場融合神話奇想與視聽幻覺體驗。（ANPIS FOTO 王世邦攝，國美館提供）

「虛迷山」創作靈感源自藝術家姚瑞中近期的「小迷因」系列繪畫。姚瑞中受訪時表示，此系列創作的核心目的是想為台灣建立自己的《山海經》，並希望激勵更多年輕創作者，共同創建屬於自己民族的神話傳說。

請繼續往下閱讀...

展名呼應神話中象徵宇宙結構的「須彌山」，姚瑞中將其轉化為一座屬於當代台灣精神景觀的「混種」世界，交織著海國傳說、資訊幻象與靈性派對。這場虛實交錯的多重狂歡，亦是創作者們對台灣社會、科技發展與歷史的荒誕觀察。

藝術家姚瑞中以「小迷因」系列創作為靈感，打造沉浸展覽「虛迷山」。（姚瑞中提供）

此次作品由郭一擔任影像導演，與Meuko Meuko延續兩人備受好評的音像演出《無形將軍 Invisible General》和《鬼島 Ghost Island》的科幻敘事風格，結合XTRUX的3D角色設計與NONTECH無所實驗及NAXS Group涅所開發的專業製作，為U-108 SPACE沉浸投影空間量身打造。觀眾將以第一人稱視角，進入「小迷因」系列的虛構場景，展開一場融合神話奇想與視聽幻覺的體驗。

此外，展場空間設計別出心裁，除了360度投影的沉浸體驗，也特別展出姚瑞中的原作，讓觀眾在進入虛擬世界前，能先從畫作中感受藝術家奇特的宇宙觀。讓觀眾在虛實之間切換，也為整場展覽增加了更多層次，讓許多對新媒體藝術或沉浸式展覽感興趣的觀眾，能夠更深入地了解作品背後的創作脈絡。

「虛迷山」即日起至9月21日展出，地點在國立台灣美術館U-108 SPACE。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法