晴時多雲

看表演

漂流於主流社會邊界 萬座曉劇場3檔作品接力與社會對話

2025/08/22 09:58

萬座曉劇場做為 2025 台北藝穗節展演場地之一，3檔節目將於8月29日至9月 6日演出。（侯彥宇攝，Debby Wang Music Studio、萬座曉劇場提供）萬座曉劇場做為 2025 台北藝穗節展演場地之一，3檔節目將於8月29日至9月 6日演出。（侯彥宇攝，Debby Wang Music Studio、萬座曉劇場提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕萬座曉劇場（Wan Theater）做為 2025 台北藝穗節（Taipei Fringe Festival）展演場地之一，以年度主題「多元」挑選以女性議題、社會結構與霸凌議題、障礙者平權切入創作主題的作品，8月29日至9月7日演出。

3檔節目包含王思雅音樂工作室探討群眾壓力與權利問題的《群體動物》；不然，B計畫劇團探究家庭結構與母女關係的《晚安，女兒》；以及大可創藝聚焦聾人群體與當代網路、社會與自我關係的《我們，漂流在社會之上》。

萬座曉劇場表示，今年是與台北藝穗節合作第3年，延續場館「創新、共融、永續」的理念，聚焦社會多元議題。3檔作品創作者們皆透過作品大膽挑戰並回應社會現象、文化議題與時代脈動，如同3股思潮，彼此獨立卻共同回應漂流於主流社會邊界的身體狀態，展現藝術做為與社會多元共存、共感及對話可能性。

