想成為大家的一部份？ 《群體動物》1關鍵道具讓觀眾進入壓力現場

2025/08/22 15:30

王思雅音樂工作室的《群體動物》，探索社會化人群中，容易被忽視的權力結構與人際互動交互產生的霸凌議題。（侯彥宇攝，Debby Wang Music Studio、萬座曉劇場提供）王思雅音樂工作室的《群體動物》，探索社會化人群中，容易被忽視的權力結構與人際互動交互產生的霸凌議題。（侯彥宇攝，Debby Wang Music Studio、萬座曉劇場提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕王思雅音樂工作室充滿實驗性質的《群體動物》，今年3月在國立台灣科學教育館進行階段性呈現，將於下週在萬座曉劇場進行正式版首演，強化設備並融合空間特性，進行一場沒有對白的沉浸式聲音演出。

讓觀眾直接面對群體壓力的現場，關鍵道具是一組耳機。參與者有多種層次的選擇，其一是什麼都不做，當一個完全的旁觀者；其次是選擇親身體驗，那就要戴上藍芽耳機；然後，對於耳機傳遞的聲音指令，再選擇自己要不要跟隨，或堅定不動。

於是，由數十個旁觀者包圍的舞台中央，會看見一群戴著耳機的人，有人笑、有人移動、有人碰撞、有人驚愕或迷惘……透過耳機傳遞的聲音指令，引導參與者在不知不覺間，進入一場關於權力、冷漠與群體壓力的現場。

8月29、30日在萬座曉劇場進行5場演出，詳詢OPENTIX（https://reurl.cc/Y33lka）。

