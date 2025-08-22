國際名家11月首度登台培訓新銳譯者！台文館攜手英國文翻中心「言嶼交響」工作坊開放報名

台文館攜手英國文翻中心「言嶼交響」工作坊即日起開放報名 。（台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣文學館與英國文學翻譯中心（British Centre for Literary Translation，簡稱BCLT）合作，將於11月9日至14日首度在台灣舉辦「言嶼交響：2025 台灣文學英譯工作坊」，為期6天的深度專業培訓課程，預計招募20位來自國內外的新銳譯者參與，透過課程、實作與文化體驗，培養台灣文學英譯人才，並促進國際出版交流。即日起至9月7日開放線上報名。

台文館表示，此合作計畫始於2021年，台文館與文化部駐英國代表處文化組、BCLT連續４年在英國辦理「台灣文學翻譯工作坊」，為台灣文學在國際譯界奠定穩固基礎。今年，台文館延續合作精神，將工作坊移師台灣舉行，期望讓來自世界各地的譯者親身感受台灣多元的文化、歷史與語言面貌，促進更實質的交流與合作，深化台灣文學的翻譯與出版。

請繼續往下閱讀...

台文館說明，本次工作坊以文學翻譯實作與文化體驗為核心，旨在提升學員的翻譯專業能力與人脈網絡。課程內容涵蓋翻譯實作、文化走讀、專題講座與論壇，並特別安排移地課程，深入台灣東部與原住民族部落，讓學員能親身感受台灣的文化深度。期望透過此次的交流機會，促成更多台灣文學作品成功譯介至國際市場。

本次工作坊師資陣容堅強，由旅居紐約的新加坡籍譯者與小說家程異（Jeremy Tiang）擔任導師。此外，還邀請到多位國際資深譯者與出版專業人士來台，共同為學員提供指導與實戰經驗，包括BCLT常務總監Anna Goode、來自韓國的金泰成、波蘭的Maciej Gaca、日本的魚住悅子等。英國出版社Honford Star編輯Anthony Bird、捷克風車出版社Větrné mlýny代表Renata Obadálková及策展人Pavel Drábek等，也將分享出版與版權趨勢的最新洞察。

此外，工作坊設計多樣化的培訓環節。除了常態的文本翻譯實作與譯者職涯講座外，「翻譯暨出版論壇」將匯集國際專家，探討翻譯與出版市場的最新發展，提供學員與業界互動的機會。在文化走讀部分，工作坊將移地台東，與奇努南戶外探索教育合作，邀請亞榮隆‧撒可努等原住民族作家分享創作經驗，並安排參訪原住民族的部落文學發展場域，讓學員能更貼近台灣文學的源頭與精神。

本次工作坊預計招收20名學員，不限國籍，一律採線上申請。報名期間自即日起至台灣時間9月7日晚上11點59分截止，逾期不受理。為鼓勵國內外新銳譯者參與，工作坊期間將提供學員保險、食宿及部分交通費用。台文館表示，誠摯邀請所有對台灣文學英譯充滿熱情的新銳譯者，把握這次與全球專業人士深度交流的寶貴機會。詳詢台文館官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法