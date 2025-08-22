鶯歌工商紅點設計獎作品 重現金瓜石記憶

新北市立鶯歌工商學生以黃金山城意象為靈感，設計傑出作品，榮獲2025德國紅點設計大獎「品牌暨傳達設計類」等國際設計獎項。（黃金博物館提供）

〔記者俞肇福／新北報導〕暑假進入倒數計時，新北市立黃金博物館「2025礦山藝術季」與「新北市立鶯歌工商2024德國紅點設計大獎成果展」也將於8月底前落幕，活動詳情，請上新北市立黃金博物館粉絲專頁及「礦山藝術季」官網（https://mineartfestival.com）查詢。

黃金博物館館長林文中表示，「2025礦山藝術季」以「寄到225的一封信」為主題，展出7件地景藝術作品，更辦理許多展覽及工作坊，透過藝術語言訴說礦山記憶與情感。另外，「新北市立鶯歌工商2024德國紅點設計大獎成果展」展出鶯歌工商優秀學子，以黃金山城意象為靈感的得獎設計作品。

請繼續往下閱讀...

新北市黃金博物館展出，藝術雙人組「太認真」（佘文瑛、郭柏俞）創作的《造山運動場》。（黃金博物館提供）

將於後天（24日）結束的「2025礦山藝術季」共展出7件地景藝術作品，包括2025年兩件新作品，分別為藝術家林祐聖的「《Aerscape: Mapping Error》氣場地景：路徑規畫中&《Jack Russel Territorial Marks》傑克羅素式抬腿測量」；以及藝術雙人組「太認真」（佘文瑛、郭柏俞）創作的《造山運動場》。民眾走訪7件作品完成集章任務，還能兌換小禮物。

林文中指出，「新北市立鶯歌工商2024德國紅點設計大獎成果展」展出由鶯歌工商學生李佳怡、洪立潔與羅芮苡共同創作的《逐憶鑠金：黃金礦業文化形象推廣設計》，該作品以金瓜石黃金採礦文化為靈感，重現礦工奮鬥故事與歷史記憶，且榮獲2024年德國紅點設計大獎「品牌暨傳達設計類」等國際設計獎項，展期至下週日（31日）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法