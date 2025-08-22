自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

2025 FOCASA馬戲藝術節 101場國際馬戲高雄登場

2025/08/22 14:24

亞洲規模最大的「FOCASA馬戲藝術節」將於10月3日晚間至10月12日的假日，在高雄展覽館輕軌站旁大草地盛大登場。（FOCASA提供）亞洲規模最大的「FOCASA馬戲藝術節」將於10月3日晚間至10月12日的假日，在高雄展覽館輕軌站旁大草地盛大登場。（FOCASA提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕亞洲規模最大的「FOCASA馬戲藝術節」將於10月3日晚間至10月12日的假日，在高雄展覽館輕軌站旁大草地盛大登場。今年以「馬戲水手村」為主題，3頂巨型馬戲篷靠岸港都，最高一座更達7層樓高，集結多國頂尖馬戲團隊與打造戶外港邊馬戲樂園，戶外園區免費入場，將有超過50攤市集美食、旋轉木馬、高空體驗、港邊酒吧與DJ派對，讓民眾感受到馬戲的魅力。

主辦單位FOCASA馬戲團表示，今邀請12檔世界級馬戲作品，共101場演出，涵蓋親子、當代、驚險、搞笑等多元風格，有親子必看的林懷民×幾米《幾米男孩的100次勇敢》，曾在台南首演連滿27場、3萬張門票完售，此次首度移師高雄，延續感動；FOCASA馬戲團《潘朵拉的盒子》巡演全台破百場，以歡笑互動與驚奇劇情深受觀眾喜愛。

亞洲規模最大的「FOCASA馬戲藝術節」將於10月3日晚間至10月12日的假日，在高雄展覽館輕軌站旁大草地盛大登場。（FOCASA提供）亞洲規模最大的「FOCASA馬戲藝術節」將於10月3日晚間至10月12日的假日，在高雄展覽館輕軌站旁大草地盛大登場。（FOCASA提供）

來自澳洲的蠢蛋聯盟《垃圾出任務》，被英國《泰晤士報》形容為「純粹且高超的惡作劇」，笑點連發，令人拍案叫絕；芬蘭×比利時的果醬俱樂部《玩具總動員》則把遊戲精神化為馬戲語彙，帶來活力十足的趣味體驗。

想要感受特技與震撼的觀眾，則推薦英國狂歡頑童馬戲團《飛天大亂鬥》，以高空與力量動作挑戰觀眾心跳；澳洲引力神話馬戲團《一萬小時》 全球巡演超過千場，展現超越人類極限的演出；墨西哥希妲馬戲團《黃金比例》以數理美學結合身體技巧，視覺震撼兼具藝術深度；柬埔寨法爾馬戲團《少女索卡》則透過真摯肢體語言，帶來動人心弦的故事。

喜愛輕鬆幽默的觀眾則千萬不能錯過英國甘蒂尼雜技團《又搞砸了！》，該團累積超過4500場演出，以水果雜耍與滿滿英式幽默笑翻全場；瑞士彈跳玩具劇團《小（丑）馬戲》節奏輕快、奇異驚喜，老少咸宜；台灣原創Mimofatguy《愛情烏托邦》與魔術師黃柏翰《奇幻製造所》將在地創意能量推向國際舞台。

民眾可以透過Tix Fun平台（https://bit.ly/2025FOCASA）購票欣賞，戶外港邊馬戲樂園將於10月5日、12日加碼，分別邀請台灣知名樂團旺福與金曲樂團宇宙人演出，結合馬戲氛圍與音樂能量，點亮港都夜晚；現場同時規畫高空、走繩、雜耍遊具、街頭展演、超嗨派對，以及「尋夢高蹺巨人」快閃表演，觀眾可從白天一路玩到夜晚，體驗全方位的馬戲嘉年華。

