限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
文化幣暑期加碼回饋快到底！ 文化部喊話限期優惠趕快「賺」
文化部呼籲青少年朋友把握暑假期間特別推出的加碼優惠，於9月15日前結伴看國片享「結伴同行350點送200點」優惠。（文化部提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕雖然天氣還很熱，但暑期已近尾聲。文化部今（22）日特別呼籲適用文化幣的青少年，不要忘記暑假期間特別推出的加碼優惠，趕快使用。
文化部表示，今（114）年文化禮金自原先16-22歲每人1200點，擴大試辦13-15歲每人也可領600點，從元旦開放領用至今，總計領取人數已逾153萬人，領取率破74%，整體消費金額近11億元。
請繼續往下閱讀...
除了持續性的文化幣優惠外，文化部重述各項暑期限定的特別優惠，包含結伴看國片送200點，以及博物館探險隊與夏日小旅行針對13-15歲1點送1點、16-22歲2點送1點，最高回饋600點的回饋，不僅可為暑假留下最好回憶，也可繼續「賺」文化幣零用金。
文化部也提醒，除暑期活動外，全年度仍有「獨立書店購書2點送1點」、「表演藝術青年席位」、「消費滿200點抽文化幣」及「新朋友邀請碼」等優惠同時進行，尚未領取或尚有餘額的青年朋友，可把握暑假尾聲，善用文化幣解鎖全台文化寶藏。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應