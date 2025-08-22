《菜市仔人生》青銀反詐藝術節8/29三重登場 以戲劇搭起世代橋梁

《菜市仔人生》青銀反詐藝術節，將於8月29日、8月30日在空軍三重一村登場。（新北文化局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市文化局攜手逆風劇團，將於8月29日至30日每天10時至17時，在新北市眷村文化園區空軍三重一村舉辦《菜市仔人生》青銀反詐藝術節，以戲劇為橋梁、陪伴為基礎，推動跨世代交流與防詐教育。

《菜市仔人生》青銀反詐藝術節，8月29日、8月30日除了有戲劇演出，還有多元豐富的藝文市集、工作坊等。（新北文化局提供）

文化局長張䕒育表示，活動最大亮點為23位60歲以上長輩共同演出的反詐行動劇《菜市仔人生》。演出場景取材自市場、水果店、雜貨店，觀眾入場如同走進生活日常，在沉浸式氛圍中自然學習防詐知識。劇情改編自真實案例，包括投資詐騙、冒名詐財、綁架電話與社區流言，長輩們用戲劇敘事，將笑聲與人生智慧結合，拆解詐騙手法，也傳遞面對困境的生命態度。

請繼續往下閱讀...

除了戲劇演出，兩日活動也規畫豐富藝文市集，內容涵蓋似顏繪、歐洲箱偶戲、花藝、書法、咖啡與嘻哈表演，展現多元藝術魅力。現場還設有故事紙卡、防詐平安籤等互動環節，讓觀眾在參與中增進防詐意識，體驗藝術與生活結合的力量。

素人長輩演反詐劇《菜市仔人生》，劇情改編自真實案例，他們用戲劇說故事，用幽默化解詐騙；圖為排練花絮。（新北文化局提供）

張䕒育指出，逆風劇團為新北青年社造團隊，曾獲文化部第1屆社區營造獎「青年行動」肯定，長期陪伴弱勢青少年，以戲劇與公益活動提供表達舞台，幫助他們被理解與看見。此次藝術節是逆風劇團首次結合青銀共創的成果，不僅讓長輩將生活經歷化為故事，也讓年輕人透過陪伴建立跨世代理解，進一步凝聚社區情感。

張䕒育提醒，防詐需要社會共同努力，透過戲劇和藝術讓議題更貼近生活，能有效提升民眾警覺，也讓社區在笑聲與感動中凝聚力量。更多活動詳情可洽逆風劇團（02）2552-9690，或至臉書粉絲專頁逆風劇團查詢（https://www.facebook.com/thedream.nevergiveup）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法