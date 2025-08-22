桃機「翱翔天際大Fun藝彩」登場 當代樂坊跨界演出 土地公驚喜亮相

土地公手提竹籃，在音樂聲中發送象徵祝福的祈福糖果。（記者劉信德攝）

〔記者劉信德／桃園機場報導〕桃園國際機場2025年「翱翔天際 大Fun藝彩」藝文活動持續登場，今（22）日由「當代樂坊」接力演出，以跨界器樂劇場《舞躍國門・樂動世界》結合傳統樂器與精湛舞蹈表演迎接旅客。還有土地公驚喜登場發送祈福糖果，讓機場國門成為兼具轉運與藝文交流的舞臺。

「當代樂坊」以結合傳統樂器與精湛舞蹈表演迎接旅客。（記者劉信德攝）

成立於1994年、發跡於宜蘭的「當代樂坊」，是臺灣少數以傳統樂器為主軸，作品融合音樂、舞蹈、戲劇、現代舞臺美學與臺灣民俗，創作出具故事性與文化深度的作品，演出足跡遍及歐、美、亞洲等地，深受國際觀眾好評，曾獲澳洲阿德萊德藝穗節「最佳劇場獎」與「最佳肢體劇場獎」，並多次受邀參與僑委會國慶文化訪問團，於北美、歐洲、日本等地巡演，成為臺灣文化外交的重要推手。

本次演出內容包含〈盤古開天序曲〉、〈戀戀桐花〉、〈站在高崗上〉等曲目，其中，最吸睛的橋段莫過於「土地公」驚喜現身。化身為可愛吉祥物的土地公手提竹籃，在音樂聲中發送象徵祝福的祈福糖果，引來大批旅客圍繞合影接下糖果，讓機場洋溢喜氣氛圍，也為旅客留下難忘的文化體驗。

桃園機場公司表示，今年「翱翔天際 大Fun藝彩」自7月至11月底共規畫20餘場演出，內容涵蓋馬戲雜耍、跨界音樂、戲曲特技等，9月將迎來臺灣戲曲學院特技團的演出。更多活動資訊，歡迎至桃園國際機場官網「探索遊趣」專區查詢：https://www.taoyuan-airport.com/explorethefun/

