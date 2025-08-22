自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

「台北非常Live！」倒數30場演出！蔡詩萍親體驗盛讚：台北的夜晚正發光

2025/08/22 14:44

潮台北系列活動之一的「台北非常Live！」已經舉辦超過25場次、吸引逾2,000人參與，台北市文化局攜手台北音樂場館業者，締造單月超過50場馬拉松式演出節目，最後倒數兩週近30場演出也陸續展開。（資料照）潮台北系列活動之一的「台北非常Live！」已經舉辦超過25場次、吸引逾2,000人參與，台北市文化局攜手台北音樂場館業者，締造單月超過50場馬拉松式演出節目，最後倒數兩週近30場演出也陸續展開。（資料照）

〔記者孫唯容／台北報導〕潮台北系列活動之一「台北非常Live！」已舉辦超過25場次、吸引逾2,000人參與，台北市文化局攜手台北音樂場館業者，締造單月超過50場馬拉松式演出節目，最後倒數兩週近30場演出也陸續展開。日前局長蔡詩萍也親自體驗Live House的現場演出，讓他深刻體會到Live House不只是年輕人的基地，更是跨世代、跨曲風的文化共融場。蔡詩萍也說，台北擁有全國密度最高、品質與種類最突出的音樂場館資源，這次活動就是希望讓更多人看見「台北的夜晚正在發光、發聲！」。

文化局表示，「台北非常Live！」今年串聯22間特色音樂場館，活動一路從8月8日嗨到9月7日，週週都有驚喜節目登場，接下來像是8月24日於「角落文創展演空間」，人氣打擊樂手羅小白將領軍10位青少年鼓手首次登台；8月27日，於「SMEXY音樂餐廳」邀請從紐約返台的孫博萱Vicky Sun，將與爵士樂團帶來香頌與紐約經典爵士；8月29日於「PIPE Live Music」舉辦愛台灣的美國搖滾樂手「烈鷹 南北巡迴」，嘉賓更邀請到由天才演奏家「馮羿」帶領的極年輕話題新團「共振效應」；9月5日「樂悠悠之口光復南」創辦人生日場「我們活下來了！」，用音樂慶祝10年的場館歷程與20年的玩團人生。

台灣流行音樂展演文化交流協會理事長許理平表示，「台北非常Live！」邀請美、日、韓、歐洲等各國藝人來台演出，例如8月19日PIPE Live Music特別邀請世界級鼓手Eric Moore首次來台演出，吸引近百位台灣鼓手共襄盛舉。值得一提的是，Eric Moore從小就參加鼓隊與教會音樂訓練，打下紮實基礎，他於2003年贏得Guitar Center Drum-Off冠軍後聲名大噪，是全球鼓手界影響力極高的教育家與舞台表演者。

許理平說，8月8日「樂悠悠之口光復南」以4面台演出「地下電波物語」系列，打造屬於獨立音樂頻率與樂迷間電波共振的暢快氛圍。 8月10日「紅房餐酒館」由紅房主理人身兼手碟樂手「阿曼」演奏，與瑜珈音療師「KiKi 陳歆妍」，透過冥想x脈輪x手碟打造沉浸式體驗，8月16日「野地方Wild Lab」舉辦「NOD TOWNxSTABLE」：BEATS與GRAFFITI的跨界演出，DJ開場，第2階段首映塗鴉團隊「8+9 CREW」的行動藝術紀錄片，輔以第3階段的「NOD TOWN」Live Beats節奏，將街頭文化帶入音樂空間呈現。

局長蔡詩萍也親自走訪活動場館EZ5 Live House，實際感受現場演出的熱力氛圍。他分享，參與現場演出讓他深刻體會到Live House不只是年輕人的基地，更是跨世代、跨曲風的文化共融場，今年「潮臺北」系列活動更結合演唱會經濟、產業趨勢與城市行動，從JAM JAM ASIA亞洲音樂節、TMEX台北音樂博覽會，到各場館串聯的多元演出，展現出台北音樂文化的能量與國際連結。

