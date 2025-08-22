自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

活傳奇！83歲劉福助復出「阿公講古」經典勸世歌重現 笑談人生養生法：連作夢都在唱歌

2025/08/22 14:33

83歲的藝人劉福助`（前），將於明晚傳藝金曲獎頒獎典禮開場演出經典勸世歌。（記者陳奕全攝）83歲的藝人劉福助`（前），將於明晚傳藝金曲獎頒獎典禮開場演出經典勸世歌。（記者陳奕全攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕第36屆傳藝金曲獎將於明（23）日晚間在台灣戲曲中心大表演廳登場。今（22）日搶先曝光彩排畫面。傳藝金曲獎彩排現場驚現一位神祕嘉賓，竟是多年未在大型舞台露面的傳奇人物劉福助！高齡83歲的他，應總導演郎祖筠之邀，將於明晚間傳藝金曲獎頒獎典禮上，以「講古阿公」的形象擔任開場嘉賓。他不僅用大家熟悉的「勸世歌」開場，更巧妙地穿插各種台灣俗語與生活趣談，令現場工作人員都為之動容。

劉福助在受訪時笑言，這次受邀復出全因與郎祖筠的父親是老朋友，特別擔綱開場節目〈大樹下〉的靈魂人物的他幽默表示：「這次不會饒舌，雖有劇本，但我會用自己講古的方式演出。」彩排時，他與歌手賴銘偉、幻術大仙、台灣特技團、戲曲學院歌仔戲系、復興京劇團以及廣澤宮官將首同台互動，將傳統廟會的熱鬧與人情味搬上舞台。這位「永遠57歲」的藝人，用他獨特的魅力與智慧，為年輕世代的表演者們帶來了最溫暖的傳承。

談到這次合作，劉福助特別稱讚台灣特技團年輕表演者：「台上1分鐘，台下10年功，看到他們的演出，一定要好好為他們鼓勵。」他透露自己的養生之道是「平時會拉拉筋、在家吃全素，個性樂觀很重要」強調保持身體硬朗與豁達心境是關鍵。

面對大眾的關注，劉福助表示自己工作是「不退不休」，目前仍持續有商演與電視演出，他笑稱：「我不會封麥啦！我連作夢都在唱歌。」談及同為歌壇傳奇的江蕙，劉福助透露自己有去看她的演唱會，用3個字形容就是「很用心」，足見兩位資深藝人對舞台的尊重與熱愛。這次傳藝金曲獎的演出，不僅讓觀眾重溫劉福助的經典風采，更見證了跨世代藝術家們的珍貴情誼。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應