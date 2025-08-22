活傳奇！83歲劉福助復出「阿公講古」經典勸世歌重現 笑談人生養生法：連作夢都在唱歌

83歲的藝人劉福助`（前），將於明晚傳藝金曲獎頒獎典禮開場演出經典勸世歌。（記者陳奕全攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕第36屆傳藝金曲獎將於明（23）日晚間在台灣戲曲中心大表演廳登場。今（22）日搶先曝光彩排畫面。傳藝金曲獎彩排現場驚現一位神祕嘉賓，竟是多年未在大型舞台露面的傳奇人物劉福助！高齡83歲的他，應總導演郎祖筠之邀，將於明晚間傳藝金曲獎頒獎典禮上，以「講古阿公」的形象擔任開場嘉賓。他不僅用大家熟悉的「勸世歌」開場，更巧妙地穿插各種台灣俗語與生活趣談，令現場工作人員都為之動容。

劉福助在受訪時笑言，這次受邀復出全因與郎祖筠的父親是老朋友，特別擔綱開場節目〈大樹下〉的靈魂人物的他幽默表示：「這次不會饒舌，雖有劇本，但我會用自己講古的方式演出。」彩排時，他與歌手賴銘偉、幻術大仙、台灣特技團、戲曲學院歌仔戲系、復興京劇團以及廣澤宮官將首同台互動，將傳統廟會的熱鬧與人情味搬上舞台。這位「永遠57歲」的藝人，用他獨特的魅力與智慧，為年輕世代的表演者們帶來了最溫暖的傳承。

談到這次合作，劉福助特別稱讚台灣特技團年輕表演者：「台上1分鐘，台下10年功，看到他們的演出，一定要好好為他們鼓勵。」他透露自己的養生之道是「平時會拉拉筋、在家吃全素，個性樂觀很重要」強調保持身體硬朗與豁達心境是關鍵。

面對大眾的關注，劉福助表示自己工作是「不退不休」，目前仍持續有商演與電視演出，他笑稱：「我不會封麥啦！我連作夢都在唱歌。」談及同為歌壇傳奇的江蕙，劉福助透露自己有去看她的演唱會，用3個字形容就是「很用心」，足見兩位資深藝人對舞台的尊重與熱愛。這次傳藝金曲獎的演出，不僅讓觀眾重溫劉福助的經典風采，更見證了跨世代藝術家們的珍貴情誼。

