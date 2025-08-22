自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

傳藝金曲典禮節目4大亮點曝光 從民謠到偶戲打造最潮台灣味

2025/08/22 14:44

劉福助（左２）將與台灣特技團合作開場演出。（記者陳奕全攝）劉福助（左２）將與台灣特技團合作開場演出。（記者陳奕全攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕第36屆傳藝金曲獎將於明（23）日晚間在台灣戲曲中心大表演廳登場，以「代」為主題，將傳統藝術推向全新的跨界實驗。總導演郎祖筠領軍的４大表演節目，今（22）日完成最終彩排，從傳統戲曲到現代特技，再從民謠古調到創新偶戲，將舞台打造成一場多元文化的「代代相傳」盛會。

開場節目〈大樹下〉充滿驚喜。由83歲的劉福助以「講古阿公」角色，融合台灣民謠、魔術、特技與京劇等多重元素，將廟會的熱鬧場景搬上舞台，充滿濃厚的人情味與台灣味。

第２段節目〈你不會唱我的歌，但還是可以一起唱〉更是大膽的音樂融合。由歌劇、京劇、原住民古調與客家山歌同台，羅惠真、米莎、顏雅娟與阿布絲・塔娜比瑪4位跨界藝術家聯手，透過歌聲交疊，展現不同族群的歷史記憶與情感。

第３段節目〈偶中有你，你中亦有偶〉則將傳統偶戲推向全新維度。真快樂掌中劇團、錦飛鳳傀儡戲劇團與Hana Chen STUDIO合作，讓傳統木偶與真人表演者同台互動，結合現代燈光與舞台技術，創造虛實交錯的奇幻效果，讓觀眾看見傳統戲曲在新世代的詮釋下，所擁有的無限可能。

壓軸〈代代–放心交給我〉則將舞台的鎂光燈轉向幕後。由台灣特技團與Hana Chen STUDIO合作，呈現所有舞台工作者的身影。從表演者到技師，每一位台前幕後的無名英雄，都是世代薪火傳承的關鍵角色。此段演出象徵將文化與信念傳遞給下一代，成就了這場「代代相傳」的文化風景，將為整場盛典畫下完美的句點。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應