傳藝金曲典禮節目4大亮點曝光 從民謠到偶戲打造最潮台灣味

劉福助（左２）將與台灣特技團合作開場演出。（記者陳奕全攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕第36屆傳藝金曲獎將於明（23）日晚間在台灣戲曲中心大表演廳登場，以「代」為主題，將傳統藝術推向全新的跨界實驗。總導演郎祖筠領軍的４大表演節目，今（22）日完成最終彩排，從傳統戲曲到現代特技，再從民謠古調到創新偶戲，將舞台打造成一場多元文化的「代代相傳」盛會。

開場節目〈大樹下〉充滿驚喜。由83歲的劉福助以「講古阿公」角色，融合台灣民謠、魔術、特技與京劇等多重元素，將廟會的熱鬧場景搬上舞台，充滿濃厚的人情味與台灣味。

第２段節目〈你不會唱我的歌，但還是可以一起唱〉更是大膽的音樂融合。由歌劇、京劇、原住民古調與客家山歌同台，羅惠真、米莎、顏雅娟與阿布絲・塔娜比瑪4位跨界藝術家聯手，透過歌聲交疊，展現不同族群的歷史記憶與情感。

第３段節目〈偶中有你，你中亦有偶〉則將傳統偶戲推向全新維度。真快樂掌中劇團、錦飛鳳傀儡戲劇團與Hana Chen STUDIO合作，讓傳統木偶與真人表演者同台互動，結合現代燈光與舞台技術，創造虛實交錯的奇幻效果，讓觀眾看見傳統戲曲在新世代的詮釋下，所擁有的無限可能。

壓軸〈代代–放心交給我〉則將舞台的鎂光燈轉向幕後。由台灣特技團與Hana Chen STUDIO合作，呈現所有舞台工作者的身影。從表演者到技師，每一位台前幕後的無名英雄，都是世代薪火傳承的關鍵角色。此段演出象徵將文化與信念傳遞給下一代，成就了這場「代代相傳」的文化風景，將為整場盛典畫下完美的句點。

