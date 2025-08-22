自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

郎祖筠掌舵第36屆傳藝金曲獎 暖心幕後原因曝光：像「跨世代家族聚會」

2025/08/22 14:48

劉福助（左）應總導演郎祖筠（右）之邀將於明晚登傳藝金曲獎舞台。（記者陳奕全攝）劉福助（左）應總導演郎祖筠（右）之邀將於明晚登傳藝金曲獎舞台。（記者陳奕全攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕第36屆傳藝金曲獎將於8月23日晚間在台灣戲曲中心登場，由郎祖筠首度擔任總導演，今（22）日進行最終彩排，彩排現場讓人感受到滿滿驚喜。郎祖筠強調，本屆典禮以「代」為主題，整場設計就像一場「跨世代的家族聚會」：有長輩的智慧，也有新世代的創意，讓觀眾能同時感受傳統藝術的厚度與文化的溫度。

郎祖筠受訪時表示，此次策劃的4大表演節目，橫跨民謠、原住民古調、客語山歌、魔術、特技、偶戲與跨界音樂。希望這些節目不只是炫技，更是一次文化的對話。「我們希望觀眾不僅看到傳統藝術，也能感受到彼此的連結與溫情。」她說。

劉福助將以「阿公講古」形象登上傳藝金曲獎表演舞台。（記者陳奕全攝）劉福助將以「阿公講古」形象登上傳藝金曲獎表演舞台。（記者陳奕全攝）

特別是開場節目〈大樹下〉，由劉福助以「講古阿公」形象出場，搭配廟會氛圍與跨界演出，成為典禮的情感基石。郎祖筠笑言：「福助大哥是大家共同的回憶，他的聲音一出來，就把我們拉回台灣的土地感。」

同時，壓軸節目〈代代–放心交給我〉的設計初衷，是為了讓觀眾看見構築傳藝舞台光彩的每一雙手。從表演者到技師，每一個台前幕後的工作者，都是世代薪火傳承的關鍵角色。她希望透過這個節目，觀眾能感受到傳統藝術的傳承，並不是單向的教導，而是雙向的信任與交棒。

對郎祖筠而言，這不只是典禮，更像一場文化實驗。「有長輩的智慧，也有晚輩的新想法，我們希望觀眾不只看到藝術，還能感受到文化的溫度。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應