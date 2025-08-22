郎祖筠掌舵第36屆傳藝金曲獎 暖心幕後原因曝光：像「跨世代家族聚會」

劉福助（左）應總導演郎祖筠（右）之邀將於明晚登傳藝金曲獎舞台。（記者陳奕全攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕第36屆傳藝金曲獎將於8月23日晚間在台灣戲曲中心登場，由郎祖筠首度擔任總導演，今（22）日進行最終彩排，彩排現場讓人感受到滿滿驚喜。郎祖筠強調，本屆典禮以「代」為主題，整場設計就像一場「跨世代的家族聚會」：有長輩的智慧，也有新世代的創意，讓觀眾能同時感受傳統藝術的厚度與文化的溫度。

郎祖筠受訪時表示，此次策劃的4大表演節目，橫跨民謠、原住民古調、客語山歌、魔術、特技、偶戲與跨界音樂。希望這些節目不只是炫技，更是一次文化的對話。「我們希望觀眾不僅看到傳統藝術，也能感受到彼此的連結與溫情。」她說。

劉福助將以「阿公講古」形象登上傳藝金曲獎表演舞台。（記者陳奕全攝）

特別是開場節目〈大樹下〉，由劉福助以「講古阿公」形象出場，搭配廟會氛圍與跨界演出，成為典禮的情感基石。郎祖筠笑言：「福助大哥是大家共同的回憶，他的聲音一出來，就把我們拉回台灣的土地感。」

同時，壓軸節目〈代代–放心交給我〉的設計初衷，是為了讓觀眾看見構築傳藝舞台光彩的每一雙手。從表演者到技師，每一個台前幕後的工作者，都是世代薪火傳承的關鍵角色。她希望透過這個節目，觀眾能感受到傳統藝術的傳承，並不是單向的教導，而是雙向的信任與交棒。

對郎祖筠而言，這不只是典禮，更像一場文化實驗。「有長輩的智慧，也有晚輩的新想法，我們希望觀眾不只看到藝術，還能感受到文化的溫度。」

