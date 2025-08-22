自由電子報
晴時多雲

藝文 > 即時

別只看典禮！傳藝金曲獎推LINE帳 得獎名單「秒推播」

2025/08/22 15:10

第36屆傳藝金曲獎將於明晚在台灣戲曲中心大表演廳登場。台灣特技團將演出〈大樹下〉。（記者陳奕全攝）第36屆傳藝金曲獎將於明晚在台灣戲曲中心大表演廳登場。台灣特技團將演出〈大樹下〉。（記者陳奕全攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕第36屆傳藝金曲獎將於明（23）晚間在台灣戲曲中心登場。今日於總彩排記者會上，總導演郎祖筠形容，這場典禮就像一場「跨世代的家族聚會」，將不同藝術形式、不同年齡層的創作者齊聚一堂。而今年，這份「家族聚會」的溫度，也透過數位科技延伸到線上。

第36屆傳藝金曲獎以「代」為題，從開場的民謠講古，到跨語言音樂、偶戲跨界、壓軸特技，每一段節目都象徵著文化傳承的不同層次。由「講古阿公」劉福助串起文化記憶的起點，引領觀眾重溫台灣的情感與故事；而年輕世代的表演者則帶來新技術與新能量，讓傳統藝術不再被定義為「過去」，而是充滿活力的「進行式」。這場盛會，不僅是一場頒獎典禮，更是一次傳統與現代、過去與未來之間的深度對話，展現了台灣傳統藝術薪火相傳的無限可能。

第36屆傳藝金曲獎將於明晚在台灣戲曲中心大表演廳登場。由郎祖筠（後排右４）任總導演，由劉福助（後排左４）與台灣特技團合作開場演出。（記者陳奕全攝）第36屆傳藝金曲獎將於明晚在台灣戲曲中心大表演廳登場。由郎祖筠（後排右４）任總導演，由劉福助（後排左４）與台灣特技團合作開場演出。（記者陳奕全攝）

今年特別推出官方LINE帳號，觀眾加入好友後，不僅可隨時接收典禮最新動態，更可在頒獎當晚即時獲得得獎名單推播，不錯過任何精采瞬間。傳藝中心指出，這項服務讓觀眾即使不在現場，也能透過手機第一時間掌握典禮的每一刻，並同步關注紅毯與表演節目的亮點資訊。觀眾也能透過官方LINE帳號即時追蹤得獎名單與幕後花絮，將這場世代對話延伸至線上，共同見證台灣傳統藝術的多樣面貌。

傳藝中心指出,為了讓更多觀眾能即時參與這場盛會,今年特別推出官方LINE帳號。

傳藝金曲獎官方LINE帳號：https://line.gmatam.aitago.tw/vG4b3q，或於LINE搜尋@gmatam。

