不讓鄉村成新聞沙漠！美在地公司接手停刊報紙

〔李珞玟／綜合外電報導〕根據美國西北大學梅迪爾新聞學院（Medill School of Journalism）2024年的一份報告，全美每週約有2.5家報紙停刊，但最近在懷俄明州與南達科他州，10多家剛關閉的報紙卻即將恢復發行。新買家的迅速介入，成功阻止了這些農村地區成為「新聞沙漠」。

這些報紙是當地獲取新聞和法律公告的主要來源，但位於伊利諾州的總公司News Media Corporation稱面臨財務困難，因此在8月6日突然宣布關閉其在5個州共31家媒體。

然而，不到2週，懷俄明州在地的出版商宣布收購其中8家報紙，北卡羅來納州的公司也收購了南達科他州的4家報紙。2家公司都承諾重新聘用所有員工，確保當地的新聞業能延續下去。

懷俄明州的出版商表示，他們收購的動機是為了阻止該州的新聞沙漠化，並提到報紙在維持公民參與方面扮演著關鍵角色，如果缺乏在地新聞，往往會面臨選民投票率和社區參與度下降的問題。

這次迅速的救援行動在新聞業中格外引人注目。其中一家得以重生的報社編輯表示，新老闆看到了持續獲利的潛力，其他報社則是出版商出於公民責任感而收購。

News Media Corporation是一間由美國家族經營的報業集團，曾在亞利桑那州、伊利諾州、內布拉斯加州、南達科他州和懷俄明州等5個州發行數十種不同的報紙，為人口介於5千至5萬人的中小型城鎮提供服務，目前已宣布全面停止營運，致使許多城鎮失去在地新聞來源。

