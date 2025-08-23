自由電子報
晴時多雲

藝文 > 即時

「青藝獎」典藏巡迴特展壓軸登場台南

2025/08/23 12:20

「2025青藝獎典藏作品巡迴特展」，在國立臺南生活美學館展出，展期將至2025年10月12日。（記者洪瑞琴攝）「2025青藝獎典藏作品巡迴特展」，在國立臺南生活美學館展出，展期將至2025年10月12日。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2025青藝獎典藏作品巡迴特展」，以「近未來之形」為題，今（22）日起在國立臺南生活美學館壓軸登場。展覽精選41件典藏作品，包括歷屆金獎與特別獎得主之作，涵蓋繪畫、雕塑、攝影、錄像等多元媒材，展現青年藝術家對當代社會的觀察與未來想像。

青藝獎典藏作品巡迴特展以「近未來之形」為題，作品精彩豐富。（記者洪瑞琴攝）青藝獎典藏作品巡迴特展以「近未來之形」為題，作品精彩豐富。（記者洪瑞琴攝）

「青藝獎」由國立高雄科技大學於2019年創設主辦，是全國唯一由大學主辦的藝術獎項，秉持「海納百川、兼容並蓄」精神，鼓勵青年創作者不限主題、媒材與形式，自由揮灑創意。高科大校長楊慶煜表示，青藝獎不僅提供年輕世代的藝術舞台，更是典藏他們此刻對生活、社會與國家的關懷。

今年巡迴展自2月在台北中正紀念堂揭幕，隨後移師順益台灣原住民博物館與高雄佛光山佛陀紀念館，皆獲廣大迴響。壓軸台南場則由臺南應用科技大學美術系鄭勝華教授策展，規畫「新的語言體」、「主題與關懷」、「未來的想像」3大主軸，帶領觀眾一同探索青年藝術的創新能量。

策展人臺南應用科技大學美術系教授鄭勝華（右）導覽說明作品。（記者洪瑞琴攝）策展人臺南應用科技大學美術系教授鄭勝華（右）導覽說明作品。（記者洪瑞琴攝）

臺南生活美學館致力推廣文化藝術交流，此次不僅與高科大攜手支持青年創作，更在暑期舉辦「破解匠心X解碼未來：集章冒險王」活動。其中，8月特別推出「未來頻道：青藝密碼」闖關活動，正好呼應了青藝獎全台巡迴特展，同時結合文化幣，邀請13至22歲青少年以互動方式體驗展覽，增添藝術參與的趣味與深度。

「近未來之形」巡迴特展，展期即日起至2025年10月12日，地點在臺南生活美學館第一展覽室。

