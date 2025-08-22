「金色雙島藝術祭」延長至9月14日 再加碼送「藍地黃虎旗」毛巾

金色雙島藝術季，活動延長至9月14日。（馬公市公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年「金色雙島藝術祭」雖已於8月初告一段落，但民眾對虎井地景藝術與拍照打卡活動反應熱烈。為回應市民與旅客支持，馬公市公所宣布延長每週六、日的免費交通船接駁服務至9月14日止，並再加碼發送500條「藍地黃虎旗－金色雙島版本」限量毛巾，送完為止。

延長期間，「虎井八景打卡換好禮」活動持續開放。民眾只要於每週六、日早上10時至下午4時30分之間，走訪虎井8大拍照景點：虎井社區、來來鮮魚湯、觀音廟、追日大道、軍事觀測所、觀音公園、〈喵婆婆〉地景裝置、馬公國小虎井分班──並於個人臉書或Instagram公開打卡上傳照片，經虎井分班圖書室現場人員確認，即可兌換限量毛巾及沁涼仙人掌冰。

金色雙島藝術季紀念毛巾藍地黃虎旗，加碼贈送500條。（馬公市公所提供）

馬公市長黃健忠表示，虎井與桶盤2座離島，不僅是馬公海上的地理延伸，更承載著市民生活與文化記憶。市公所舉辦藝術祭的初衷，就是希望讓藝術走進島嶼日常，讓旅人願意踏上這段路，讓居民看到自己的島嶼也能成為作品的一部分。

此次藝術祭邀請多位創作者參與離島駐地創作，藝術家范志明正於虎井嶼製作原創漂流木裝置作品〈喵婆婆〉，預計8月24日正式完工。

