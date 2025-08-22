中正紀念堂成人權電影節基地 李遠感動：45年前這裡只講1個人的故事

文化部長李遠（中）將演藝廳重新定位為常態性映演的電影院。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立中正紀念堂管理處演藝廳重新整修，轉型為常態性播映人權電影的場域，今（22）日推出第一檔活動「台灣台語人權電影放映：相招來去看電影‧學台語」，文化部長李遠出席記者會時表示，45年前這個地方只講一個人的故事，如今重新開張，第一檔就是以台語片說各種台灣歷史，讓他非常感動。

做為台灣新浪潮電影時代一員，李遠細數從導演李行1959年《王哥柳哥遊台灣》開啟台語電影的風潮，曾創下一年有200多部台語電影上映的「台灣有個好萊塢」年代，後來因為政府管制，1982年，最後一部歌仔戲台語電影上映；盡管如此，新浪潮電影時代來臨後，眾多導演如萬仁、侯孝賢、王童等在政府強力管制下，仍奮力地將電影融入母語。1996年，萬仁導演的《超級大國民》更是直接觸碰白色恐怖議題，直到2020年後，關於白色恐怖、二二八事件等，成為越來越多導演探討的題材。

開幕片《超級大國民》直接觸碰白色恐怖議題，9月5日還將放映一場。（記者凌美雪攝）

李遠還說，除持續推動各項轉型工作，今年起中正紀念堂與國家人權館合作辦理第一屆「台灣國際人權電影節」活動，期許這個人權電影節未來能成為金馬獎、台北電影節之後的第3大影展，中正紀念堂的演藝廳也能成為如同想到中山堂就想到台北電影節一般，未來成為台灣國際人權電影節的代表性場地。

