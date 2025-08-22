自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

中正堂儀隊走向廣場受歡迎 李遠：從只捍衛1人到捍衛整個台灣民主

2025/08/22 23:00

文化部長李遠認為，中正紀念堂儀隊從堂體內走到廣場是很勇敢的一步。（記者凌美雪攝）文化部長李遠認為，中正紀念堂儀隊從堂體內走到廣場是很勇敢的一步。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部長李遠今（22）日出席第一屆「台灣國際人權電影節」在中正紀念堂的活動：「台灣台語人權電影放映：相招來去看電影‧學台語」，談到今年6月行政院推動轉型正義會報同意中正紀念堂中長期轉型為「民主紀念園區」，除在堂體內的演藝廳看各種人權電影，去年7月從從堂體內走到廣場的儀隊，也是意義重大的一步。

李遠說，去年7月15日，中正紀念堂儀隊從堂體內走到廣場，儀隊從只捍衛1個人，到捍衛整個台灣的民主，這勇敢的一步走了很久，也是直到踏出這一步後，才發現中正紀念堂去年的來客數不僅沒有影響，反而增加了40萬。李遠說，推動轉型正義是一條不歸路，卻是「一條一定要往前走的路」。

推動轉型正義會報委員呂建興認為，觀察中正紀念堂的轉型之路，是集體的力量，費盡千辛萬苦才踏出。（記者凌美雪攝）推動轉型正義會報委員呂建興認為，觀察中正紀念堂的轉型之路，是集體的力量，費盡千辛萬苦才踏出。（記者凌美雪攝）

同樣出席記者會的行政院推動轉型正義會報委員呂建興則表示，雖然「台灣台語人權電影放映」片單不全然與人權相關，但可以看電影學台語，還是很值得鼓勵。

呂建興說，做為政治受難者，觀察中正紀念堂的轉型之路，不管是讓儀隊換位置跨出的一小步，還是之前舉辦「自由的靈魂VS.獨裁者－台灣言論自由之路」常設展，都是花了很長時間，不是只靠勇敢，而是「透過集體的力量集結起來，費盡千辛萬苦，才踏出的一步」。

