福容徠旅澎湖9/1正式營運 9至10月推出開幕優惠房價

福容插旗澎湖，全連鎖第19家分店「福容徠旅澎湖」9月1日正式迎客。（福容大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕近期來到澎湖馬公的遊客，會發現一座宛如小型郵輪的建築，這是即將在9月1日營運的「福容徠旅澎湖」，即日起開放訂房，9月、10月開幕慶期間，每房含兩客早餐享優惠價，福容家會員再享折扣。

「福容徠旅澎湖」大廳配色以澎湖海域的藍、沙岸的灰白、玄武岩的黑及象徵夕陽的黃。（福容大飯店提供）

「福容徠旅澎湖」9、10月開幕慶期間推出優惠房價，福容家會員再享折扣。（福容大飯店提供）

看好澎湖觀光發展，全台最大的星級連鎖飯店集團「福容大飯店」也在澎湖插旗，歷時3年多、耗資5億元建造的「福容徠旅澎湖」是福容徠旅品牌的第6家，以小型郵輪外觀呼應福容淡水漁碼店的大郵輪造型，樓高8層、地下1層，共有102間房，離馬公第三漁港約5分鐘車程，從機場到飯店約15分鐘。空間設計擷取澎湖當地地貌特色及物產，透過設計手法轉化運用於材質及空間形體之中。大廳色彩融合澎湖海域藍、沙岸灰白、玄武岩黑、夕陽黃與珊瑚紅等色調，象徵島嶼風貌與活力。入口迎賓打卡牆以船舵、魚群、貝殼、仙人掌花等元素，打造專屬「澎湖風情」的藝術裝置，成為旅客拍照打卡的最佳亮點。

「福容徠旅澎湖」享旅客房，戶外輕奢風格陽台，打造吸睛網美拍照區。（福容大飯店提供）

「福容徠旅澎湖」歷時3年多、耗資5億元建造，是福容徠旅品牌的第6家。（福容大飯店提供）

福容徠旅澎湖表示，澎湖四季各有風情，交通部觀光署澎湖國家風景區管理處一直致力推廣「四季主題旅遊」：春天賞鷗、夏天體驗石滬，秋冬可欣賞壯麗玄武岩地景或探索文化聚落之美。不僅如此，澎湖縣府也將推出「冬遊澎湖消費券」，只要是非澎湖籍旅客從11月1日至2026年1月31日，入住縣內合法旅宿至少1晚，即可領取總額500元（5張100元）的消費券，可於食、宿、遊、購、行等合作店家使用，有效期至2026年2月6日止。歡迎大家一遊澎湖，深度挖掘澎湖之美。更多福容徠旅澎湖相關內容詳詢福容大飯店官網。

