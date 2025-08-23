飆仔也有文藝心！他把安全帽裡的風景變藝術 吳權恩「框選、路徑」展揭城市記憶共感

吳權恩個展「框選、路徑」具有機車騎士常見的交通風景暨視感。（YIRI ARTS提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕你有過這樣的經驗嗎？騎著機車在城市中穿梭，透過安全帽的面罩，眼前的世界變得有點像電影畫面，路邊的招牌、交通號誌，甚至是建築物上的色塊，都像被框選起來，隨著前進的路徑從兩邊滑過。這些日常生活中再熟悉不過的日常畫面，如今被台灣雕塑藝術家吳權恩，以壓克力板、色彩與空間裝置，打造一個「行進中的視覺地圖」，轉化成藝術語言，推出「框選、路徑」個展。

吳權恩將路邊的招牌、交通號誌，甚至是建築物上的色塊，轉化成藝術語言。（ YIRI ARTS提供）

「框選、路徑」展覽，以機車騎士的視角出發，將道路上的招牌、交通號誌與色塊抽離出來，像是在天空和建築之間「框選」了一塊顏色，並隨著觀者的移動路徑變化。吳權恩特別選用壓克力板作為主要媒材，透過色彩的堆疊和材料的彎折，讓作品與展覽空間融為一體。觀眾走進展場，不僅僅是在看作品，更像是走進藝術家所創造的世界。吳權恩希望透過作品，企圖讓觀者重新思考日常生活中那些被忽略的視覺經驗。

吳權恩選用壓克力板為主要媒材，透過色彩的堆疊和材料的彎折，讓作品行程獨特魅力。（YIRI ARTS提供）

吳權恩，1997年生，來自南投，目前定居台中。畢業於國立台灣藝術大學雕塑系，並在國立台南藝術大學造形藝術研究所深造。他擅長以空間裝置和雕塑為主要創作形式，關注生活中的各種塑膠物件、商品和色彩。他會將這些日常物品進行融化、拼接等處理，用一種全新的方式呈現，挑戰人們對於消費文化的既定印象。

伊日藝術表示，藝術家以壓克力板為這次展覽的主要材料，透過色彩與彎折，將作品融入到展出空間當中，在進入空間時也進入了作品當中。走進展間，觀眾將在作品中穿梭，彷彿在街道上移動，同時走進藝術家的思維路徑，讓人重新凝視那些被忽略的小細節。

吳權恩個展「框選、路徑」即日起至8月30日於伊日後樂園展出。

