自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

飆仔也有文藝心！他把安全帽裡的風景變藝術 吳權恩「框選、路徑」展揭城市記憶共感

2025/08/23 09:00

吳權恩個展「框選、路徑」具有機車騎士常見的交通風景暨視感。（YIRI ARTS提供）吳權恩個展「框選、路徑」具有機車騎士常見的交通風景暨視感。（YIRI ARTS提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕你有過這樣的經驗嗎？騎著機車在城市中穿梭，透過安全帽的面罩，眼前的世界變得有點像電影畫面，路邊的招牌、交通號誌，甚至是建築物上的色塊，都像被框選起來，隨著前進的路徑從兩邊滑過。這些日常生活中再熟悉不過的日常畫面，如今被台灣雕塑藝術家吳權恩，以壓克力板、色彩與空間裝置，打造一個「行進中的視覺地圖」，轉化成藝術語言，推出「框選、路徑」個展。

吳權恩將路邊的招牌、交通號誌，甚至是建築物上的色塊，轉化成藝術語言。（ YIRI ARTS提供）吳權恩將路邊的招牌、交通號誌，甚至是建築物上的色塊，轉化成藝術語言。（ YIRI ARTS提供）

「框選、路徑」展覽，以機車騎士的視角出發，將道路上的招牌、交通號誌與色塊抽離出來，像是在天空和建築之間「框選」了一塊顏色，並隨著觀者的移動路徑變化。吳權恩特別選用壓克力板作為主要媒材，透過色彩的堆疊和材料的彎折，讓作品與展覽空間融為一體。觀眾走進展場，不僅僅是在看作品，更像是走進藝術家所創造的世界。吳權恩希望透過作品，企圖讓觀者重新思考日常生活中那些被忽略的視覺經驗。

吳權恩選用壓克力板為主要媒材，透過色彩的堆疊和材料的彎折，讓作品行程獨特魅力。（YIRI ARTS提供）吳權恩選用壓克力板為主要媒材，透過色彩的堆疊和材料的彎折，讓作品行程獨特魅力。（YIRI ARTS提供）

吳權恩，1997年生，來自南投，目前定居台中。畢業於國立台灣藝術大學雕塑系，並在國立台南藝術大學造形藝術研究所深造。他擅長以空間裝置和雕塑為主要創作形式，關注生活中的各種塑膠物件、商品和色彩。他會將這些日常物品進行融化、拼接等處理，用一種全新的方式呈現，挑戰人們對於消費文化的既定印象。

伊日藝術表示，藝術家以壓克力板為這次展覽的主要材料，透過色彩與彎折，將作品融入到展出空間當中，在進入空間時也進入了作品當中。走進展間，觀眾將在作品中穿梭，彷彿在街道上移動，同時走進藝術家的思維路徑，讓人重新凝視那些被忽略的小細節。

吳權恩個展「框選、路徑」即日起至8月30日於伊日後樂園展出。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應