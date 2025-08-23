自由電子報
藝文 > 即時

當茶遇上工藝！71位青年用「茶」重新定義「生活儀式感」

2025/08/23 11:00

「工藝游於藝—茶·觀世界」展覽，呈現新生代對茶生活的多元詮釋。（工藝中心提供）「工藝游於藝—茶·觀世界」展覽，呈現新生代對茶生活的多元詮釋。（工藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣工藝研究發展中心舉辦的「2025台灣工藝學院 工藝游於藝－暑期人才培訓營」，71位青年學員歷經7週培訓，將創作成果以「工藝游於藝—茶 · 觀世界」為題，於台灣工藝中心地方工藝館展出，即日起至10月19日登場，呈現茶，不只是飲品，亦是一種觀看世界的方式。

「2025台灣工藝學院」暑期人才培訓營成果展，集結跨領域創作能量。（工藝中心提供）「2025台灣工藝學院」暑期人才培訓營成果展，集結跨領域創作能量。（工藝中心提供）

展覽延續工藝中心「漫活SLOHAS_是樂活事」理念，強調以慢活思維和樂活態度觀察生活。展覽分為6大主題：漆藝班以「茶寵TeaPets」將傳統茶文化轉化為公仔創作；纖維班以染織營造「茶的空間敘事」；金工班則透過電焊與多媒材首飾，探索身體與金屬的動態對話；木藝班專注於竹木與餐具的結合；陶藝班以3D列印設計香氛加濕器；竹藝班則將竹、藤與纖維跨材質融合。

「2025台灣工藝學院」暑期人才培訓營成果展結合傳統技藝與當代設計，呈現工藝文化的新視野。（工藝中心提供）「2025台灣工藝學院」暑期人才培訓營成果展結合傳統技藝與當代設計，呈現工藝文化的新視野。（工藝中心提供）

工藝中心指出，本展不僅是課程成果的呈現，更是一場「創新與傳承、尋找與回應」的集體創作實驗。作品展現青年世代對傳統文化的再詮釋，同時呼應工藝中心推動的ESG永續行動，從材料選擇、製作工法到設計理念，落實永續文化的實踐。透過成果展，盼將課堂中的創作能量延伸至社會大眾，讓更多人看見臺灣新生代工藝創作者的視野與思考，並感受茶文化在當代的多元面貌。誠摯邀請您透過創作者的視線，看見未來的茶生活，以及與茶共同構築的世界。

策展團隊以茶作為主題，串連器物創作、影像敘事與裝置藝術，讓「茶」不再只是飲品或名詞，而是一種觀看世界、激發創意、情感連結的行動。展覽除了器物，還透過影像、裝置，引導觀眾思考：當茶遇上想像，它能成為怎樣的生活提案？工藝中心主任陳殿禮表示，展覽以「視角」為創作起點，鼓勵學員透過觀察與設計思維，開啟物我之間全新的對話關係。

