藝文 > 即時

台灣5組焦點團隊強攻歐洲！德國威瑪藝術節開跑 舞蹈、馬戲、科技藝術展現創新與多元

2025/08/23 09:33

河床劇團VR互動藝術《開房間》三部曲一票難求。（德國代表處文化組提供）河床劇團VR互動藝術《開房間》三部曲一票難求。（德國代表處文化組提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部駐德國代表處文化組與德國威瑪德意志國家劇院（Deutsches Nationaltheater Weimar）共同策劃的2025年威瑪藝術節（Kunstfest Weimar）「台灣焦點II」專題，將於8月22日至9月7日在德東文化城市威瑪（Weimar）盛大舉行。昨（22）日開幕，由福爾摩沙馬戲團（FOCASA）在威瑪德意志國家劇院廣場登場，透過融合當代馬戲的精采演出與觀眾互動，為「台灣焦點II」揭開序幕。

布拉瑞揚舞團《路吶》轉化布農族舞踏與樂音。（Hideto_Maezawa攝、德國代表處文化組提供）布拉瑞揚舞團《路吶》轉化布農族舞踏與樂音。（Hideto_Maezawa攝、德國代表處文化組提供）

威瑪藝術節自2019年起持續邀請台灣藝術家參展，並在2024年推出「台灣焦點」專題，節目大獲好評，今年再度延續合作，邀請5組台灣藝術團隊帶來精彩展演活動，包括福爾摩沙馬戲團當代馬戲《苔痕Moss》、布拉瑞揚舞團（BDC）《路吶》、驫舞劇場（Horse）《野台羅摩》、河床劇團（Riverbed）《開房間》三部曲，以及新媒體與科技藝術家劉辰岫（Ivan Liu）的裝置作品《大地回音》。

本次活動將呈現涵蓋當代舞蹈、科技藝術、沉浸式體驗及視覺藝術等多元形式，展現台灣跨領域的創新與當代藝術的能量，並結合威瑪各重要文化場域，包括知名的威瑪包浩斯博物館、威瑪德意志國家劇院及威瑪舞會劇院等，為臺灣文化在歐洲舞台掀起嶄新風采。

FOCA福爾摩沙馬戲團以當代馬戲與作品《苔痕》為台灣焦點開鑼。（王勛達攝、德國代表處文化組提供）FOCA福爾摩沙馬戲團以當代馬戲與作品《苔痕》為台灣焦點開鑼。（王勛達攝、德國代表處文化組提供）

藝術節藝術總監Rolf C.Hemke表示，台灣團隊在技術與藝術融合上的新嘗試令人印象深刻，不僅為藝術節帶來多樣化的節目內容，也進一步深化台德之間的文化交流與合作。

駐德國代表處文化組表示，持續支持台灣藝術團隊參與國際重要藝術節，不僅能展現台灣當代藝術的創造力與活力，更能提升我國軟實力的國際能見度與影響力，拓展文化外交的深度與廣度。

