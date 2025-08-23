限制級
第36屆傳藝金曲獎今晚登場 部分紅毯嘉賓陣容調整
傳藝金曲獎今日登場。紅毯部分明星調整，蔡振南（左起）、唐美雲以及李國毅將出席。（三立、傳藝中心提供）
〔記者董柏廷／台北報導〕第36屆傳藝金曲獎將於今（23）日晚間在台灣戲曲中心盛大登場。典禮前的紅毯「傳藝大道」，將由實力派主持人柯大堡搭檔新生代戲曲演員孫凱琳共同主持，透過跨世代的精彩互動，引領觀眾進入這場傳統藝術的年度盛會。本屆傳藝大道星光璀璨，多位表演藝術界的重量級人物都將現身紅毯，與觀眾近距離互動，分享他們對傳統藝術的情感與期盼。
傳藝中心表示，「傳藝大道」是典禮的重要暖場環節，藉由不同世代的交流與互動，呈現傳統藝術的生命力與時代感。除了現場觀眾，全台觀眾也能透過媒體與線上平台轉播，同步感受現場的熱烈氛圍。
執行團隊說明，由於規劃與執行上的變動，星光名單在典禮前經過最終調整與確認，本次「傳藝大道」將無法邀請到所有原先預告的嘉賓出席。不過，包括唐美雲、蔡振南等表演藝術重量級人物，以及本屆宣傳大使李國毅，依然將盛裝亮相。
