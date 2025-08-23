新竹市定古蹟新竹州圖百年設「百年香遇漂書站」捐書可獲藏書票

新竹市定古蹟新竹州圖今年8月31日滿100年，文化團體在州圖星巴克館設「百年香遇漂書站」活動。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市定古蹟新竹州圖書館今年8月31日滿100年，這座圖書館的設立也象徵開啟新竹的閱讀文化，新竹市文化團體竹塹文教基金會與文化局和星巴克州圖店合辦「百年香遇，漂書配咖啡」活動，並在新竹州圖星巴克店成立「百年香遇漂書站」。從8月31日到9月6日，歡迎市民捐1本書給漂書站，就可獲贈1937年《新竹州立新竹圖書館一覽》的復刻版1份及藏書票1張，且享咖啡第2杯半價，還可蓋上百年紀念章。邀市民用書香與咖啡相遇。

「百年香遇漂書站」活動，只要捐書就可獲藏書票和復刻版一覽的紀念書章。（記者洪美秀攝）

竹塹文教基金會此次印製900份《新竹州立新竹圖書館一覽》的復刻版及藏書票，其中300份支持星巴克州圖店漂書站的設立，另270份放置在文化局轄下的9處場館，包括今年滿百歲的新竹市役所與圖書館分館。300份分會送到在地15家咖啡廳（無恙、早點出發、工藝櫥窗、或者、拿滋咬咬、胖多米、1868、遇見81）、獨立書店（或者書店、或者文史書房、玫瑰二手書店、海邊書坊）、新州屋、江山藝改所、或者風旅以及或者山旅等，歡迎愛書者索取作為百年紀念。

文化團體在州圖星巴克館設「百年香遇漂書站」活動，只要捐書就可獲藏書票和復刻版一覽的紀念書章。（記者洪美秀翻攝）

基金會指出，在第79期《竹塹文獻》：百載風華（1925-2025）話雙館：新竹州立新竹圖書館與新竹州新竹市役所中，當年因縣市分家，各類圖書受害，從1945年的2萬2000冊，到2013年只剩3861冊，最後是由新竹縣史館捐到南投國史館台灣文獻館。此期主編清大退休教授王俊秀，3年來回南投20次，審視所有書，更進行圖書章田野調查。其中，州圖每年印的《新竹州立新竹圖書館一覽》一覧（業務摘要）很能代表州圖，由竹塹文教基金會復刻成為百年文創品，邀市民重溫閱讀樂趣，感受書本文字的溫度與厚度。

