現象級音樂劇《勸世三姊妹》2026重返舞台！歌隊替補演員全數招募9/1截止

音樂劇《勸世三姊妹》2026將重返舞台，《勸世三姊妹》，本次公開甄選歌隊、主演替補（Understudy）與超級替補（Swing）。（楊惟中攝，躍演提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由躍演推出的音樂劇《勸世三姊妹》將於 2026 年重返劇場，以全新升級的製作能量展開北中南 30 至 40 場巡演。製作團隊近日公布「歌隊演員暨替補演員甄選辦法」，將於 2025 年 9 月 19 日至 22 日，在國家兩廳院音樂廳排練室進行公開甄選，邀請各領域優秀表演者一同加入。報名即日起至 9 月 1 日晚間9點止。

躍演團長暨藝術總監曾慧誠受訪時指出，此次甄選不僅是單純選角，也是對台灣音樂劇世代的一次盤點，「很多剛畢業或剛踏入職場的年輕表演者，通常第一個接觸的就是群演。但我們希望這次的群演，同時也能擔任主角替補。這對年輕演員而言，是難得的養成機會，可以在舞台實務中同時觀察群演與主演的差異，並累積臨場經驗。」他亦強調，透過這樣的配置，不同世代的表演者能在排練與演出中交流，形成傳承與學習的循環，「對我們來說，這樣的交流本身，就是音樂劇創作中很重要的一部分。」

音樂劇《勸世三姊妹》2026將重返舞台，現正招募歌隊與替補演員。（林政億攝，躍演提供）

《勸世三姊妹》自2023年起演出以來，在台灣戲劇與劇場圈掀起熱烈迴響，2025 年暫歇，讓團隊有機會整理與沉澱，並重新思考作品的舞台語彙與製作能量。曾慧誠說明，「2026 年的演出不只是重返舞台，而是希望《勸世三姊妹》能成為更多觀眾認識台灣原創音樂劇的起點。我們期盼它能承載屬於台灣的故事與聲音，成為這一代人共同的記憶與驕傲。」

他提到，本次長期巡演不只是補足演出人力，更希望透過公開甄選「看見環境裡潛藏的能量與新秀」。「若要推動產業長遠發展，人才培育必須持續且不間斷。這次甄選就是一次全面盤點，也是吸引更多年輕表演者走進音樂劇市場的契機。」

《勸世三姊妹》2026 年的版本在舞台設計與演員配置上全面升級，本次公開甄選歌隊、主演替補（Understudy）與超級替補（Swing）的完整結構，招募名額包含女性歌隊 3 名、男性歌隊 2 名，以及男女 Swing 各 1 名，其中部分群演需同時具備主演替補能力。由此，除了補充新血，更期待藉此推動台灣音樂劇產業的長期發展。辦法詳詢躍演官方臉書（ https://reurl.cc/9n6z0d）。

