國慶文化訪問團近月跑13個城市 戲曲學院高難度特技傳遞台灣精神

僑委會副委員長張良民授旗給訪問團團長、台灣戲曲學院台灣特技團副團長王希中，宣告今年的雙十國慶文化訪問團（北美洲團）正式啟航。（台灣戲曲學院提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕今（2025）年雙十國慶文化訪問北美洲團，昨晚在基隆表演藝術中心演藝廳舉辦行前公演，僑委會副委員長張良民授旗給訪問團團長、國立台灣戲曲學院台灣特技團副團長王希中，宣告肩負台灣文化的交流重任的訪問團將啟航，8月30日至9月27日於美國、加拿大巡演13個城市。

張良民表示，每年為慶祝雙十國慶，僑委會精選台灣優質表演團隊，前往美國、加拿大等巡迴演出，宣慰海外僑胞，推動台灣文化的國際交流，並向世界展現台灣的文化軟實力，台灣特技團多次與僑委會合作，向來是僑委會宣慰演出不可或缺的夥伴，台灣特技團的演出也令人百看不厭。

台灣特技團演出高難度「多人疊羅漢」，展現團隊默契與專業訓練，為國慶美加巡演揭開序幕。（台灣戲曲學院提供）

王希中表示，台灣特技團推出全新節目「台灣．未來藝境」，以8幕獨立篇章呈現，融合軟骨功、雙人蹬傘、花式單輪車、立方體旋轉、LED螢光扯鈴與巨型旗陣等高難度技巧，並結合閩南、客家、原住民音樂與棒球文化等台灣多元特色，展現傳統與現代的藝術交融，最後壓軸以棒球應援為靈感，身著棒球衣、搭配疊羅漢等高難度人體特技，呈現台灣人團結奮戰到底的台灣精神。

台灣戲曲學院副校長敖國珠表示，台灣特技團今年的北美巡演，共在美加13個城市演出，平均2天移動到一個城市，每場表演長達90分鐘，對體能要求極高，感謝團員展現出高度的專業和敬業精神，透過北美巡演，將台灣文化的多元風貌與深度傳遞給世界。

台灣特技團資深表演者楊益全表示，特技表演更重要的是情感傳達，要能讓觀眾產生共鳴，巡演橫跨13個城市，有劇院、也有半露天與教堂禮堂，每場表演都須調整演出方式，還要克服時差與密集演出對體力的考驗，是場身心極限的修煉。而年僅19歲、首次參與長程巡演的年輕團員鄧恩琪坦言壓力很大，每天排練至少4小時以上，希望展現最好的一面。

台灣特技團副團長王希中領軍，團員包括技術執行陳來弟，及演員曾士龍、楊益全、林元凱、羅世揚、尤梓懿、陳柏宇、石婉琦、柯予曦、郭懿翧、卓佳敏、吳立心、鄧恩琪。

