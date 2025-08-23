自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

國慶文化訪問團近月跑13個城市 戲曲學院高難度特技傳遞台灣精神

2025/08/23 17:05

僑委會副委員長張良民授旗給訪問團團長、台灣戲曲學院台灣特技團副團長王希中，宣告今年的雙十國慶文化訪問團（北美洲團）正式啟航。（台灣戲曲學院提供）僑委會副委員長張良民授旗給訪問團團長、台灣戲曲學院台灣特技團副團長王希中，宣告今年的雙十國慶文化訪問團（北美洲團）正式啟航。（台灣戲曲學院提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕今（2025）年雙十國慶文化訪問北美洲團，昨晚在基隆表演藝術中心演藝廳舉辦行前公演，僑委會副委員長張良民授旗給訪問團團長、國立台灣戲曲學院台灣特技團副團長王希中，宣告肩負台灣文化的交流重任的訪問團將啟航，8月30至9月27日於美國、加拿大巡演13個城市。

張良民表示，每年為慶祝雙十國慶，僑委會精選台灣優質表演團隊，前往美國、加拿大等巡迴演出，宣慰海外僑胞，推動台灣文化的國際交流，並向世界展現台灣的文化軟實力，台灣特技團多次與僑委會合作，向來是僑委會宣慰演出不可或缺的夥伴，台灣特技團的演出也令人百看不厭。

台灣特技團演出高難度「多人疊羅漢」，展現團隊默契與專業訓練，為國慶美加巡演揭開序幕。（台灣戲曲學院提供）台灣特技團演出高難度「多人疊羅漢」，展現團隊默契與專業訓練，為國慶美加巡演揭開序幕。（台灣戲曲學院提供）

王希中表示，台灣特技團推出全新節目「台灣．未來藝境」，以8幕獨立篇章呈現，融合軟骨功、雙人蹬傘、花式單輪車、立方體旋轉、LED螢光扯鈴與巨型旗陣等高難度技巧，並結合閩南、客家、原住民音樂與棒球文化等台灣多元特色，展現傳統與現代的藝術交融，最後壓軸以棒球應援為靈感，身著棒球衣、搭配疊羅漢等高難度人體特技，呈現台灣人團結奮戰到底的台灣精神。

台灣戲曲學院副校長敖國珠表示，台灣特技團今年的北美巡演，共在美加13個城市演出，平均2天移動到一個城市，每場表演長達90分鐘，對體能要求極高，感謝團員展現出高度的專業和敬業精神，透過北美巡演，將台灣文化的多元風貌與深度傳遞給世界。

台灣特技團資深表演者楊益全表示，特技表演更重要的是情感傳達，要能讓觀眾產生共鳴，巡演橫跨13個城市，有劇院、也有半露天與教堂禮堂，每場表演都須調整演出方式，還要克服時差與密集演出對體力的考驗，是場身心極限的修煉。而年僅19歲、首次參與長程巡演的年輕團員鄧恩琪坦言壓力很大，每天排練至少4小時以上，希望展現最好的一面。

台灣特技團副團長王希中領軍，團員包括技術執行陳來弟，及演員曾士龍、楊益全、林元凱、羅世揚、尤梓懿、陳柏宇、石婉琦、柯予曦、郭懿翧、卓佳敏、吳立心、鄧恩琪。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應