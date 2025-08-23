自由電子報
藝文 > 即時

台南「做16歲」不一樣 街舞×漢服×藝陣 青年玩轉古都成年禮

2025/08/23 18:06

台南女中熱舞社青年於孔廟「做16歲」儀式前熱場，展現青春活力。（台南市府研考會提供）台南女中熱舞社青年於孔廟「做16歲」儀式前熱場，展現青春活力。（台南市府研考會提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕百年成年禮遇上新世代潮流，台南「做16歲」熱鬧翻新！南市推動「台南青年公共參與行動計畫」，今（23）日由青年行動團隊「臺南醬はーい」在孔廟廣場開幕演出，將街舞、傳統藝陣與漢服元素巧妙融合，為古都禮俗注入青春活力，現場氣氛熱烈，觀眾直呼「超有感」。

大灣高中熱舞社青年團隊在孔廟「做16歲」精采表演。（台南市府研考會提供）大灣高中熱舞社青年團隊在孔廟「做16歲」精采表演。（台南市府研考會提供）

「做16歲」是台南獨有的重要成年禮，象徵青年邁向人生新階段。今年活動特別邀請IDC大灣高中與台南女中熱舞社同台開幕演出，由「臺南醬はーい」與南市孔廟文化基金會、孔廟商圈協會共同策劃。傳統文化碰撞現代舞台，青年用行動展現創意，不僅吸引眾人目光，也讓新世代更深刻連結在地文化。

市長黃偉哲表示，青年是文化傳承的主角，更是創新風潮的推手。台南文化需要世代延續，而最能賦予傳統新生命的，正是勇於嘗試與突破的青年。他強調，市府將持續提供友善舞台，讓年輕人把專長與創意融入在地文化，展現屬於新世代的獨特風貌。

大灣高中熱舞社團隊穿著漢服，結合傳統與創新展現青春活力。（台南市府研考會提供）大灣高中熱舞社團隊穿著漢服，結合傳統與創新展現青春活力。（台南市府研考會提供）

「臺南醬はーい」長期投入舞蹈人才培育，推動青年在文化領域的參與。這場開幕演出不僅是一場表演，更是一場跨世代的文化對話。研考會表示，該團隊還將於8月27日舉辦「南青匯聚 舞所不談－文化政策願景咖啡館」，報名一開放即額滿，展現青年對文化議題的熱情。屆時將邀請在地舞蹈工作者與文化創作者，與青年交流空間資源、師資發展、人才培育及展演平台等政策願景，期望使文化政策更貼近實際需求。

