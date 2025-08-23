您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
第36屆傳藝金曲獎完整得獎名單出爐！（隨時更新）
第36屆傳藝大道主持人柯大堡（左）與孫凱琳。（傳藝中心提供）
〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部主辦的第36屆傳藝金曲獎今（23）日在台灣戲曲中心隆重登場。典禮前的紅毯「傳藝大道」，將由實力派主持人柯大堡搭檔新生代戲曲演員孫凱琳共同主持。今年共有88組優秀創作者、42件精彩作品入圍，涵蓋音樂與戲曲表演2大類別，展現台灣傳統藝術的多元與創造力。得獎名單如下：
1、【最佳作詞獎】
（入圍者名稱∕曲名∕專輯名稱）
劉亮延/品畫辨龍蛇/湘蘭圖：爵士臺灣戲曲現場收音專輯
路寒袖/消失的國度──詩寫大肚王/島嶼花開──路寒袖詩作舞展
周定邦/台灣地名相觸歌/唱咱台灣一歌詩：大目周台灣唸歌作品集
★（得獎）羅妍婷/Dunes 沙丘/Land forms
2、【最佳編曲獎】
（入圍者名稱∕曲名∕專輯名稱）
Enjott Schneider/施耐德：以臺灣民謠《望春風》而作的浪漫曲，為大提琴與管風琴/舒密特與楊文信：萬彩雙琴
★（得獎）盧亮輝/三首臺灣民間音樂/臺灣‧福爾摩沙
陳能濟/臺灣舞曲/臺灣‧福爾摩沙
鄭榮興/泗水關/傳聲錄‧泗水關
瞿春泉/《魚躍龍門》京胡與樂隊/琴韻新篇──2024臺北市傳統藝術季閉幕音樂會
3、【最佳作曲獎】
（入圍者名稱∕曲名∕專輯名稱）
★（得獎）董昭民/月嬉/臺灣迴音
王乙聿/賽德克的回聲/臺灣迴音
李元貞/新（野蠻）巴洛克采風──遙想新港1636年/臺灣迴音
鍾耀光/《賞蓮》古箏協奏曲/桃園行
陳茂萱/交響詩 Y²＝X（X+Y）（LIVE）/那個扛號走來的人──陳茂萱管絃樂專場（LIVE）
4、【最佳音樂設計獎】
（入圍者名稱∕入圍劇目∕演出劇團）
姬君達、陳歆翰/孟婆客棧：冥星雙飛俠/唐美雲歌仔戲團
林永志/五行金沙誅仙陣/臺北木偶劇團
陳孟亮、柯智豪/相看儼然/一心戲劇團
鄭榮興、古雨玄/狐狸兒媳──小翠的愛情札記/榮興客家採茶劇團
★（得獎）姬君達、楊汗如、陳歆翰/青姬/二分之一Q劇場
5、【最佳編劇獎】
（入圍者名稱∕入圍劇目∕演出劇團）
陳健星、廖珮宇/孟婆客棧：冥星雙飛俠/唐美雲歌仔戲團
趙雪君/相看儼然/一心戲劇團
劉慧芬/狐狸兒媳──小翠的愛情札記/榮興客家採茶劇團
陳健星/青姬/二分之一Q劇場
葉志偉/豆花公劇場版──拍斷手骨顛倒勇/義興閣掌中劇團
6、【最佳錄音獎】
（入圍者名稱∕專輯名稱）
尤子澤、林英強/舒密特與楊文信：萬彩雙琴
林孝親、林思妤、林佳興、王瑋、張立勤/綻 Blossom
尤子澤/臺灣‧福爾摩沙
徐育聖/陳必先的貝多芬計畫──以時間入味的傳奇
劉詩偉/東方不是夢──陳崇青柳琴、阮咸創作專輯
孫紹庭/安土
7、【最佳影音出版獎】
（專輯名稱∕入圍者）
狐狸兒媳──小翠的愛情札記/榮興工作坊
大山客/榮興工作坊
2024驚嘆樂舞衛武營場──臺灣原住民樂舞饗宴/財團法人東元科技文教基金會
8、【最佳演唱獎】
（入圍者名稱∕專輯名稱）
輔仁大學聖樂合唱團（男聲團）/雷鳴遠神父編《華文聖體降福經文》選曲
孔孝誠/ANEMA E CORE 心靈交織
陳嬿朱/滿空飛
魏海敏/琴韻新篇──2024臺北市傳統藝術季閉幕音樂會
盛鑑/琴韻新篇──2024臺北市傳統藝術季閉幕音樂會
9、【最佳演奏獎】
（入圍者名稱∕專輯名稱）
Wen-Sinn Yang/舒密特與楊文信：萬彩雙琴
Christian Schmitt/舒密特與楊文信：萬彩雙琴
魏樂富/魏樂富演奏蕭邦鋼琴作品輯
陳必先/陳必先的貝多芬計畫──以時間入味的傳奇
魏靖儀、汪奕聞/安土
10、【最佳青年演員獎】
（入圍者名稱∕入圍劇目∕演出劇團）
江亭瑩/兩生花劫/薪傳歌仔戲劇團
吳承恩/桃花謎/春美歌劇團
張心怡/銅雀臺傳奇/秀琴歌劇團
林益緣/三盜令/當代傳奇劇場
謝樂/長生殿/國光劇團
11、【最佳偶戲主演獎】
（入圍者名稱∕入圍劇目∕演出劇團）
黃僑偉/源．緣/集藝戲坊
廖群瑋/五行金沙誅仙陣/臺北木偶劇團
柯世宏/祟．出示/真快樂掌中劇團
林政興/天波樓/昇平五洲園
王凱生/豆花公劇場版──拍斷手骨顛倒勇/義興閣掌中劇團
12、【最佳導演獎】
（入圍者名稱∕入圍劇目∕演出劇團）
戴君芳/孟婆客棧：冥星雙飛俠/唐美雲歌仔戲團
伍姍姍/五行金沙誅仙陣/臺北木偶劇團
徐堰鈴/相看儼然/一心戲劇團
楊輝/鄒之春神/長義閣掌中劇團
戴君芳/青姬/二分之一Q劇場
葉志偉/豆花公劇場版──拍斷手骨顛倒勇/義興閣掌中劇團
13、【最佳專輯製作人獎】
（入圍者名稱∕專輯名稱）
簡文彬/舒密特與楊文信：萬彩雙琴
張紅蘋/綻 Blossom
鄭榮興/傳聲錄‧泗水關
黃裕昌、陳雨亭/陳必先的貝多芬計畫──以時間入味的傳奇
胡延忠、張玹、黃毓棻/安土
14、【最佳藝術音樂專輯獎】
（專輯名稱∕入圍者）
舒密特與楊文信：萬彩雙琴/國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心
綻 Blossom/好有感覺音樂事業有限公司
Hers──《AIR》邱佩珊長笛演奏專輯 女性作曲家系列/琴房事物所
陳必先的貝多芬計畫──以時間入味的傳奇/瑩聲國際有限公司
安土/敦仁醫院
15、【最佳演員獎】
（入圍者名稱∕入圍劇目∕演出劇團）
張孟逸/三藏出世/薪傳歌仔戲劇團
張孟逸/兩生花劫/薪傳歌仔戲劇團
唐美雲/孟婆客棧：冥星雙飛俠/唐美雲歌仔戲團
凌嘉臨/青姬/二分之一Q劇場
温宇航/長生殿/國光劇團
16、【最佳傳統音樂專輯獎】
（專輯名稱∕入圍者）
滿空飛/藝萣彩繪工作室
陳家崑《水》二胡演奏專輯/大悅文化事業有限公司
臺灣‧福爾摩沙/臺北市立國樂團
傳聲錄‧泗水關/苗栗陳家班北管八音團
17、【最佳跨界音樂專輯獎】
（專輯名稱∕入圍者）
湘蘭圖：爵士臺灣戲曲現場收音專輯/創銘實業股份有限公司
生命之輪/聲動樂團
汝聲/晴夏文化整合行銷有限公司
森林嬉遊曲/賦格兒童音樂文化事業股份有限公司
東方不是夢──陳崇青柳琴、阮咸創作專輯/風潮音樂國際股份有限公司
18、【最佳年度作品獎】
（入圍劇目∕入圍劇團）
源‧緣/集藝戲坊
孟婆客棧：冥星雙飛俠/唐美雲歌仔戲團
五行金沙誅仙陣/臺北木偶劇團
青姬/二分之一Q劇場
豆花公劇場版──拍斷手骨顛倒勇/義興閣掌中劇團
19、【評審團獎】
★特別獎得主
音樂類特別獎：陳茂萱
戲曲表演類特別獎：林吳素霞
