藝文 > 即時

第36屆傳藝金曲獎完整得獎名單出爐！（隨時更新）

2025/08/23 19:26

第36屆傳藝大道主持人柯大堡（左）與孫凱琳。（傳藝中心提供）第36屆傳藝大道主持人柯大堡（左）與孫凱琳。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部主辦的第36屆傳藝金曲獎今（23）日在台灣戲曲中心隆重登場。典禮前的紅毯「傳藝大道」，將由實力派主持人柯大堡搭檔新生代戲曲演員孫凱琳共同主持。今年共有88組優秀創作者、42件精彩作品入圍，涵蓋音樂與戲曲表演2大類別，展現台灣傳統藝術的多元與創造力。得獎名單如下：

1、【最佳作詞獎】

（入圍者名稱∕曲名∕專輯名稱）

劉亮延/品畫辨龍蛇/湘蘭圖：爵士臺灣戲曲現場收音專輯

路寒袖/消失的國度──詩寫大肚王/島嶼花開──路寒袖詩作舞展

周定邦/台灣地名相觸歌/唱咱台灣一歌詩：大目周台灣唸歌作品集

★（得獎）羅妍婷/Dunes 沙丘/Land forms

2、【最佳編曲獎】

（入圍者名稱∕曲名∕專輯名稱）

Enjott Schneider/施耐德：以臺灣民謠《望春風》而作的浪漫曲，為大提琴與管風琴/舒密特與楊文信：萬彩雙琴

★（得獎）盧亮輝/三首臺灣民間音樂/臺灣‧福爾摩沙

陳能濟/臺灣舞曲/臺灣‧福爾摩沙

鄭榮興/泗水關/傳聲錄‧泗水關

瞿春泉/《魚躍龍門》京胡與樂隊/琴韻新篇──2024臺北市傳統藝術季閉幕音樂會

3、【最佳作曲獎】

（入圍者名稱∕曲名∕專輯名稱）

★（得獎）董昭民/月嬉/臺灣迴音

王乙聿/賽德克的回聲/臺灣迴音

李元貞/新（野蠻）巴洛克采風──遙想新港1636年/臺灣迴音

鍾耀光/《賞蓮》古箏協奏曲/桃園行

陳茂萱/交響詩 Y²＝X（X+Y）（LIVE）/那個扛號走來的人──陳茂萱管絃樂專場（LIVE）

4、【最佳音樂設計獎】

（入圍者名稱∕入圍劇目∕演出劇團）

姬君達、陳歆翰/孟婆客棧：冥星雙飛俠/唐美雲歌仔戲團

林永志/五行金沙誅仙陣/臺北木偶劇團

陳孟亮、柯智豪/相看儼然/一心戲劇團

鄭榮興、古雨玄/狐狸兒媳──小翠的愛情札記/榮興客家採茶劇團

★（得獎）姬君達、楊汗如、陳歆翰/青姬/二分之一Q劇場

5、【最佳編劇獎】

（入圍者名稱∕入圍劇目∕演出劇團）

陳健星、廖珮宇/孟婆客棧：冥星雙飛俠/唐美雲歌仔戲團

趙雪君/相看儼然/一心戲劇團

劉慧芬/狐狸兒媳──小翠的愛情札記/榮興客家採茶劇團

陳健星/青姬/二分之一Q劇場

葉志偉/豆花公劇場版──拍斷手骨顛倒勇/義興閣掌中劇團

6、【最佳錄音獎】

（入圍者名稱∕專輯名稱）

尤子澤、林英強/舒密特與楊文信：萬彩雙琴

林孝親、林思妤、林佳興、王瑋、張立勤/綻 Blossom

尤子澤/臺灣‧福爾摩沙

徐育聖/陳必先的貝多芬計畫──以時間入味的傳奇

劉詩偉/東方不是夢──陳崇青柳琴、阮咸創作專輯

孫紹庭/安土

7、【最佳影音出版獎】

（專輯名稱∕入圍者）

狐狸兒媳──小翠的愛情札記/榮興工作坊

大山客/榮興工作坊

2024驚嘆樂舞衛武營場──臺灣原住民樂舞饗宴/財團法人東元科技文教基金會

8、【最佳演唱獎】

（入圍者名稱∕專輯名稱）

輔仁大學聖樂合唱團（男聲團）/雷鳴遠神父編《華文聖體降福經文》選曲

孔孝誠/ANEMA E CORE 心靈交織

陳嬿朱/滿空飛

魏海敏/琴韻新篇──2024臺北市傳統藝術季閉幕音樂會

盛鑑/琴韻新篇──2024臺北市傳統藝術季閉幕音樂會

9、【最佳演奏獎】

（入圍者名稱∕專輯名稱）

Wen-Sinn Yang/舒密特與楊文信：萬彩雙琴

Christian Schmitt/舒密特與楊文信：萬彩雙琴

魏樂富/魏樂富演奏蕭邦鋼琴作品輯

陳必先/陳必先的貝多芬計畫──以時間入味的傳奇

魏靖儀、汪奕聞/安土

10、【最佳青年演員獎】

（入圍者名稱∕入圍劇目∕演出劇團）

江亭瑩/兩生花劫/薪傳歌仔戲劇團

吳承恩/桃花謎/春美歌劇團

張心怡/銅雀臺傳奇/秀琴歌劇團

林益緣/三盜令/當代傳奇劇場

謝樂/長生殿/國光劇團

11、【最佳偶戲主演獎】

（入圍者名稱∕入圍劇目∕演出劇團）

黃僑偉/源．緣/集藝戲坊

廖群瑋/五行金沙誅仙陣/臺北木偶劇團

柯世宏/祟．出示/真快樂掌中劇團

林政興/天波樓/昇平五洲園

王凱生/豆花公劇場版──拍斷手骨顛倒勇/義興閣掌中劇團

12、【最佳導演獎】

（入圍者名稱∕入圍劇目∕演出劇團）

戴君芳/孟婆客棧：冥星雙飛俠/唐美雲歌仔戲團

伍姍姍/五行金沙誅仙陣/臺北木偶劇團

徐堰鈴/相看儼然/一心戲劇團

楊輝/鄒之春神/長義閣掌中劇團

戴君芳/青姬/二分之一Q劇場

葉志偉/豆花公劇場版──拍斷手骨顛倒勇/義興閣掌中劇團

13、【最佳專輯製作人獎】

（入圍者名稱∕專輯名稱）

簡文彬/舒密特與楊文信：萬彩雙琴

張紅蘋/綻 Blossom

鄭榮興/傳聲錄‧泗水關

黃裕昌、陳雨亭/陳必先的貝多芬計畫──以時間入味的傳奇

胡延忠、張玹、黃毓棻/安土

14、【最佳藝術音樂專輯獎】

（專輯名稱∕入圍者）

舒密特與楊文信：萬彩雙琴/國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

綻 Blossom/好有感覺音樂事業有限公司

Hers──《AIR》邱佩珊長笛演奏專輯 女性作曲家系列/琴房事物所

陳必先的貝多芬計畫──以時間入味的傳奇/瑩聲國際有限公司

安土/敦仁醫院

15、【最佳演員獎】

（入圍者名稱∕入圍劇目∕演出劇團）

張孟逸/三藏出世/薪傳歌仔戲劇團

張孟逸/兩生花劫/薪傳歌仔戲劇團

唐美雲/孟婆客棧：冥星雙飛俠/唐美雲歌仔戲團

凌嘉臨/青姬/二分之一Q劇場

温宇航/長生殿/國光劇團

16、【最佳傳統音樂專輯獎】

（專輯名稱∕入圍者）

滿空飛/藝萣彩繪工作室

陳家崑《水》二胡演奏專輯/大悅文化事業有限公司

臺灣‧福爾摩沙/臺北市立國樂團

傳聲錄‧泗水關/苗栗陳家班北管八音團

17、【最佳跨界音樂專輯獎】

（專輯名稱∕入圍者）

湘蘭圖：爵士臺灣戲曲現場收音專輯/創銘實業股份有限公司

生命之輪/聲動樂團

汝聲/晴夏文化整合行銷有限公司

森林嬉遊曲/賦格兒童音樂文化事業股份有限公司

東方不是夢──陳崇青柳琴、阮咸創作專輯/風潮音樂國際股份有限公司

18、【最佳年度作品獎】

（入圍劇目∕入圍劇團）

源‧緣/集藝戲坊

孟婆客棧：冥星雙飛俠/唐美雲歌仔戲團

五行金沙誅仙陣/臺北木偶劇團

青姬/二分之一Q劇場

豆花公劇場版──拍斷手骨顛倒勇/義興閣掌中劇團

19、【評審團獎】

★特別獎得主

音樂類特別獎：陳茂萱

戲曲表演類特別獎：林吳素霞

