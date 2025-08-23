台南北門井仔腳瓦盤鹽田207年歷史台灣最老 《紅毛仔沙特》繪本說故事

晉基守護教育基金會董事長廖淑芬（左）捐贈《紅毛仔沙特》繪本給台南市長黃偉哲。（南市府提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南北門井仔腳瓦盤鹽田有207年歷史，是台灣現存最老的鹽田，成為知名景點，晉基守護教育基金會發表以井仔腳新創傳說製作《紅毛仔沙特》故事繪本，並捐贈502本分送至南市國小與區圖書館，藉由這本融合故事與圖像的繪本，讓更多學生透過閱讀走進鹽田世界，了解井仔腳鹽田、台灣鹽業歷史。

《紅毛仔沙特》繪本以台南北門井仔腳鹽田為背景，描述台灣鹽業歷史。（南市府提供）

台南市長黃偉哲表示，感謝基金會的支持，讓《紅毛仔沙特》這本以井仔腳瓦盤鹽田為背景、細膩呈現台南鹽業文化特色與精神的繪本，成為學生認識在地歷史、感受土地情懷的珍貴讀物。

《紅毛仔沙特》繪本描述沙特這位主角來到井仔腳的虛構故事，他被以「salt（鹽）」命名為沙特，又因頭髮是紅色，被暱稱紅毛仔，傳說他以瓦盤鋪地引海水曬鹽，並教導庄民曬鹽改善生活；繪本生動有趣，突顯井仔腳鹽業歷史。

台南北門井仔腳瓦盤鹽田有207年歷史，是台灣現存最老的鹽田，成為知名景點。（資料照，記者楊金城攝）

台南市教育局局長鄭新輝表示，閱讀不僅是語文能力的培養，更是跨域學習的起點。一本好的繪本，能讓學生在欣賞故事與圖像的同時，自然接觸歷史、地理、科學與藝術等多元知識，啟發多角度的思考與觀察，進而培養主動探索、持續學習的習慣與能力。

晉基守護教育基金會董事長廖淑芬表示，基金會長期推廣兒童多元閱讀，這次特別選擇以臺鎮台灣鹽業文化為題材的《紅毛仔沙特》，細膩描繪全台最古老的井仔腳瓦盤鹽田，期望學生透過一本書讀懂家鄉故事，感受土地的味道與記憶，並將珍貴鹽業鄉土文化代代相傳。

