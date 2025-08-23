傳藝金曲獎最佳作詞、編曲、作曲獎揭曉 羅妍婷、盧亮輝、董昭民獲肯定

羅妍婷以作品〈Dunes 沙丘〉拿下最佳作詞獎。（記者王文麟攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部所屬國立傳統藝術中心主辦的第36屆傳藝金曲獎，今（23）日晚間在台灣戲曲中心大表演廳舉行。典禮共頒發19項大獎，加上已公布的特別獎，共計21個獎項，展現台灣傳統藝術在跨界融合與世代交會下的新面貌。其中，最佳作詞、最佳編曲與最佳作曲獎等3大獎項得主陸續揭曉，由羅妍婷、盧亮輝與董昭民分獲殊榮。

羅妍婷以作品〈Dunes 沙丘〉拿下最佳作詞獎，她致詞時表示：「我以為只是入圍來開心地看演出，很意外得獎。」她感謝傳藝金曲獎的包容，讓來自不同背景的聲音能有一席之地，並分享自己作為爵士創作者，很喜歡探索不同音樂語彙與語言之間的結合，對獲獎感到非常榮幸。

羅妍婷在後台受訪時提到，這次入圍的都是前輩大師，能與他們一同角逐已是心滿意足。她笑說：「我是第一次入圍金曲獎，從頭到尾都開眼界了！」羅妍婷也分享，她喜歡以大自然元素進行創作，因為「大自然本身就是一個藝術家」，她特別著迷於難以計算的山海輪廓與有機大地，因此希望能將這份感受融入音樂中。羅妍婷也預告，下個月9月14日有機會在衛武營聽到她的〈沙丘〉，並邀請大家關注她一系列與「地形」相關的創作。

最佳編曲獎由盧亮輝以《三首台灣民間音樂》獲獎，因盧亮輝不克出席，由台北市立國樂團副團長徐端容代為領獎。徐端容在台上代表致謝，並強調在音樂創作上，尊重傳統並同步創新是受到肯定的關鍵。

最佳作曲獎則由董昭民以〈月嬉〉奪得。董昭民同樣因故無法親自到場，委由學生代為宣讀得獎感言。感言中他感謝評審的肯定，並提到自己的音樂不以優美為訴求，而是希望能發現音樂的獨特章法。他特別感謝台灣國樂團，將客家童謠與現代手法玩出這首樂曲，並感性地指出：「謝謝台灣，我最摯愛的國家，這首歌獻給小小多山的美麗國家。」

