哭了！姬君達以《青姬》首奪傳藝金曲獎 葉志偉布袋戲編劇奪獎：失敗也有人接住

傳藝金曲獎最佳設計音樂獎得主陳歆翰（左起）、姬君達與楊汗如以《青姬》掄得。（記者王文麟攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部所屬國立傳統藝術中心主辦的第36屆傳藝金曲獎，今（23）日晚間在台灣戲曲中心大表演廳舉行。典禮共頒發19項獎項，加上已公布的特別獎，共計21個獎項，展現傳統藝術在多元跨界與世代交會中的新風貌。其中，最佳音樂設計獎、最佳編劇獎等獎項陸續揭曉，得主姬君達、楊汗如與陳歆翰以《青姬》奪得最佳音樂設計獎。

姬君達第3度入圍傳藝金曲獎，首次拿下最佳音樂設計獎。他在致詞時難掩激動，哽咽表示從事音樂工作20幾年，過程非常辛苦，感謝評審與傳藝金曲獎的肯定，對他而言是莫大的鼓勵。姬君達特別感謝唐美雲老師的磨練與信任，讓他能放手揮灑創意，並感謝編腔陳歆翰的合作。姬君達也提到，《青姬》是他至今編制最小的作品，融合了崑曲、歌仔戲與京劇，也因此增加了許多挑戰。

身為崑曲編腔的楊汗如也表示，很榮幸能與姬君達合作，因為他「做出很HIGH的音樂」，讓整個排練過程都充滿了熱情。而歌仔戲編腔陳歆翰也再次感謝評審與唐美雲老師的栽培，並表示會持續努力創作。

傳藝金曲獎最佳編劇獎由葉志偉以《豆花公劇場版─拍斷手骨顛倒勇》獲得。（記者王文麟攝）

最佳編劇獎由葉志偉以《豆花公劇場版─拍斷手骨顛倒勇》獲得。上台時他難掩興奮，表示腦袋一片空白。他感謝毅興閣掌中劇團給予機會，讓他能編導自己的第二部台語布袋戲，雖然在傳統戲曲領域還是新手，但他認為「走對棚」了。葉志偉幽默地說，編劇的過程充滿痛苦，只有一點點快樂，這是屬於編劇的「自虐」。葉志偉也感性分享，他從小在北港媽祖廟前長大，因為害怕被同學覺得土氣，曾一度不敢說台語，直到最近才重新找回兒時的回憶與台語，因為那份「俗」才是他最獨特的地方。他也提到，希望戲能傳達出「失敗者也有人會接住」的溫暖訊息。

最佳錄音獎由孫紹庭以《安土》獲得，由於他無法出席，由學生代為領獎。最佳影音出版獎則由榮興工作坊以《大山客》奪得。工作坊代表在致詞時表示，他們一直以來都致力於影音保存與出版，就是為了讓更多人認識客家文化與不同時代的戲曲多樣性，很高興他們的努力被看見。

