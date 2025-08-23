自由電子報
藝文 > 即時

南管國寶獲肯定！陳嬿朱《滿空飛》奪最佳演唱 陳必先貝多芬計畫奪演奏獎

2025/08/23 20:54

陳嬿朱（右）與學生合影。（記者王文麟攝）陳嬿朱（右）與學生合影。（記者王文麟攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕第36屆傳藝金曲獎今（23）日晚間在台灣戲曲中心大表演廳舉行，由文化部所屬國立傳統藝術中心主辦。今年除已公布的特別獎音樂類與戲曲表演類2大獎項外，另頒發19項獎項，總計21獎齊發，展現傳統藝術在跨界與世代交會中的新風貌。

「最佳演唱獎」由陳嬿朱以《滿空飛》奪下。陳嬿朱在台上激動表示：「我今天真的非常感動又驚奇。在第29屆時曾經入圍，沒想到多年後能站上這裡。這張專輯最大的特色，就是由我教學近9年的學生伴奏，總共7首曲目，他們伴奏我來唱，《滿空飛》也是我教他們的曲子。希望讓學生有發展空間，也能讓傳統南管音樂繼續傳承下去。」

在後台受訪時，陳嬿朱進一步提到南管音樂的特質：「南管是慢、靜、雅的，它會讓人心情舒暢。學這門技藝需要耐心，要慢慢磨。」她感謝文化單位長期支持南管，並透露傳習班已開辦第九年，《滿空飛》中的4位伴奏者正是學生們的參與成果，讓她感到特別欣慰。

「最佳演奏獎」則由旅居海外的鋼琴家陳必先，以《陳必先的貝多芬計畫──以時間入味的傳奇》獲得。由執行製作代為領獎，並代讀他事先準備的感言。陳必先回憶：「我九歲離開台灣，清楚記得出國那天是1960年的8月23日。最要感謝的，是台灣一直對我的好。每次回來演奏，觀眾都專心聆聽，給我很多愛，讓我覺得真的回到家了。」他也談到錄製貝多芬作品的心境，笑言自己和貝多芬同樣屬虎，更直言孤獨是一種真實的狀態：「在台上演奏，雖然只有自己，但有音樂就不孤單。音樂裡包含了人生的一切，幸福是從苦難中解脫出來的，承受的苦難愈多，幸福也會更大。」

