傳藝金曲獎｢青年演員獎｣出爐！江亭瑩《兩生花劫》奪獎 俏皮喊：「明天請喝飲料」

江亭瑩以《兩生花劫》奪傳藝金曲獎青年演員獎。（記者王文麟攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部所屬國立傳統藝術中心主辦的第36屆傳藝金曲獎，今（23）日晚間在台灣戲曲中心大表演廳盛大舉行。本屆典禮共頒發21項大獎，展現傳統藝術在多元跨界與世代交會中的新風貌。其中，備受關注的「最佳青年演員獎」、｢最佳偶戲主演獎」揭曉，由江亭瑩與黃僑偉分別拿下。

江亭瑩以薪傳歌仔戲劇團的作品《兩生花劫》拿下本屆最佳青年演員獎。她在致詞時感性表示，劇中主角的人生有翻轉，而她的人生也同樣因為這個角色得到了轉變。江亭瑩也俏皮地感謝劇組同事，並喜悅說：「我得獎了，明天請你們喝飲料！」展現年輕演員的活潑與真誠。

集藝戲坊的黃僑偉以作品《源．緣》拿下最佳偶戲主演獎。黃僑偉不克前來，委由企劃兼執行製作朱智謙代領並轉述得獎感言。他表示，｢一生中40年都在做布袋戲，這項技藝已然成為他生命的一部分。在傳統藝術逐漸式微的年代，他想透過布袋戲，讓更多人看見傳統之美。」他提到，《源．緣》這部戲從單純走向最能打動人心，因為「發自內心的歡喜與感動」才是能留在觀眾心裡的。致詞中也透露，這部戲將會帶到韓國藝術中心推廣，希望藉由表演讓全世界看見台灣傳統藝術的發光發熱。

