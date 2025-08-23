自由電子報
藝文 > 即時

不當導演太可惜！戴君芳《孟婆客棧：冥星雙飛俠》奪傳藝金曲獎 自嘲「害羞」卻藏不住導演魂

2025/08/23 21:03

第36屆傳藝金曲獎｢最佳導演獎」由戴君芳以《孟婆客棧：冥星雙飛俠》奪得。（記者王文麟攝）第36屆傳藝金曲獎｢最佳導演獎」由戴君芳以《孟婆客棧：冥星雙飛俠》奪得。（記者王文麟攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部所屬國立傳統藝術中心主辦的第36屆傳藝金曲獎，今（23）日晚間在台灣戲曲中心大表演廳盛大舉行。本屆典禮共頒發21項大獎，展現傳統藝術在多元跨界與世代交會中的新風貌。其中，備受關注的｢最佳導演獎」由戴君芳以《孟婆客棧：冥星雙飛俠》奪得。

戴君芳致詞時幽默自嘲：「我個性不適合當導演，因為我沒有掌控慾又很害羞。」但在她心中，的確能看到別人看不到的畫面與情境，這些東西逼著她站出來擔任導演。戴君芳上台時不小心口誤說成自己同時入圍的另一部作品，但她馬上自嘲就是因為害羞，所以容易混亂，幽默地化解了尷尬。

戴君芳在後台受訪時表示，這次能得獎很幸運，因為這是個充滿愛的作品，演員們都拿出最好的表現，她只是負責整合。她也透露，《孟婆客棧》每個單元都有不同主題，而《冥星雙飛俠》單元主要在講唐美雲老師與母親的故事，這份真摯的情感，在排練時就深深打動了她。

