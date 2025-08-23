江邊捨子催人淚下！張孟逸《三藏出世》奪傳藝最佳演員獎 感謝廖瓊枝17年教導

張孟逸憑《三藏出世》奪傳藝第36屆最佳演員獎。（記者王文麟攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部所屬國立傳統藝術中心主辦的第36屆傳藝金曲獎，今（23）日晚間在台灣戲曲中心大表演廳盛大舉行。本屆典禮共頒發21項大獎，展現傳統藝術在多元跨界與世代交會中的新風貌。其中，當晚最受矚目的焦點之一「最佳演員獎」，由實力派演員張孟逸以作品《三藏出世》獲得肯定。

評審給予張孟逸高度讚譽，認為她擅於在文本中深掘情感並層層鋪陳，其唱念自成體系，作表傳情更是細膩動人。特別是在「江邊捨子」一幕，完全以自身精湛的表演功力說服觀眾，催人淚下，展現其爐火純青的演技。

張孟逸在致詞時難掩激動，感謝傳藝金曲獎與所有評審老師給予她這個殊榮，並感謝所屬的薪傳歌仔戲劇團。她特別將這份榮耀獻給對她影響最深的人，感性地說：「在這裡，我要感謝廖瓊枝老師17年來無私的教導與栽培，她讓我從一位演員，成長為一個劇團的經營者。」

張孟逸提到，身為一名演員，站在舞台上表演是最幸福的事情，但做為一個經營者，卻是非常辛苦的。她由衷佩服同行的唐美雲老師，並稱讚她是自己的偶像。她也幽默地反駁過去外界說她「慈母多敗兒」的說法，開心表示：「今天阿張得獎了！我真的很開心。」

她更感性地表示，自己對所有的人事物都秉持著用心交陪的態度，用心教導每個學生。她對台下的粉絲「逸家人」及老公表達感謝，並特別向老公溫情告白：「30年來沒有你，我沒有辦法有自信地站在舞台上。」惹得張的老公在台下痛哭失聲。

最後，張孟逸承諾，未來她將會以廖瓊枝老師「以和為貴，以薪傳為目標」的教導，繼續在歌仔戲這條路上打拚，為傳統藝術的傳承盡一份心力。

