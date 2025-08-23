自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

江邊捨子催人淚下！張孟逸《三藏出世》奪傳藝最佳演員獎 感謝廖瓊枝17年教導

2025/08/23 22:24

張孟逸憑《三藏出世》奪傳藝第36屆最佳演員獎。（記者王文麟攝）張孟逸憑《三藏出世》奪傳藝第36屆最佳演員獎。（記者王文麟攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部所屬國立傳統藝術中心主辦的第36屆傳藝金曲獎，今（23）日晚間在台灣戲曲中心大表演廳盛大舉行。本屆典禮共頒發21項大獎，展現傳統藝術在多元跨界與世代交會中的新風貌。其中，當晚最受矚目的焦點之一「最佳演員獎」，由實力派演員張孟逸以作品《三藏出世》獲得肯定。

評審給予張孟逸高度讚譽，認為她擅於在文本中深掘情感並層層鋪陳，其唱念自成體系，作表傳情更是細膩動人。特別是在「江邊捨子」一幕，完全以自身精湛的表演功力說服觀眾，催人淚下，展現其爐火純青的演技。

張孟逸在致詞時難掩激動，感謝傳藝金曲獎與所有評審老師給予她這個殊榮，並感謝所屬的薪傳歌仔戲劇團。她特別將這份榮耀獻給對她影響最深的人，感性地說：「在這裡，我要感謝廖瓊枝老師17年來無私的教導與栽培，她讓我從一位演員，成長為一個劇團的經營者。」

張孟逸提到，身為一名演員，站在舞台上表演是最幸福的事情，但做為一個經營者，卻是非常辛苦的。她由衷佩服同行的唐美雲老師，並稱讚她是自己的偶像。她也幽默地反駁過去外界說她「慈母多敗兒」的說法，開心表示：「今天阿張得獎了！我真的很開心。」

她更感性地表示，自己對所有的人事物都秉持著用心交陪的態度，用心教導每個學生。她對台下的粉絲「逸家人」及老公表達感謝，並特別向老公溫情告白：「30年來沒有你，我沒有辦法有自信地站在舞台上。」惹得張的老公在台下痛哭失聲。

最後，張孟逸承諾，未來她將會以廖瓊枝老師「以和為貴，以薪傳為目標」的教導，繼續在歌仔戲這條路上打拚，為傳統藝術的傳承盡一份心力。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應