藝文 > 即時

傳藝金曲獎年度大獎揭曉！二分之一Q劇場《青姬》奪最佳年度作品獎

2025/08/24 00:00

第36屆傳藝金曲獎頒獎典禮今（23）日在台灣戲曲中心登場，最佳年度作品獎由二分之一Q劇場作品《青姬》獲得，導演戴君芳（左）、製作人梁孟君 （右）開心合影。（文化部提供）第36屆傳藝金曲獎頒獎典禮今（23）日在台灣戲曲中心登場，最佳年度作品獎由二分之一Q劇場作品《青姬》獲得，導演戴君芳（左）、製作人梁孟君 （右）開心合影。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕第36屆傳藝金曲獎今（23）日晚間在台灣戲曲中心大表演廳舉行，戲曲表演類最大獎「最佳年度作品獎」由二分之一Q劇場《青姬》奪下。

評審指出，《青姬》以重新解構白蛇故事的人妖異戀為切入點，深入探究愛、恨與癡幻的人性糾葛。作品融合京劇、崑曲與歌仔戲三大聲腔，並加入現代舞元素，展現出強烈的異質性與實驗精神，是一齣充滿創新風貌的實驗戲曲，成功打破觀眾對傳統戲曲的想像。

行政總監兼製作人梁孟君致詞激動表示，這座獎項是整個團隊共同努力的成果。「我們的人才來自各方，包括國光劇團、台灣戲曲學院，以及唐美雲歌仔戲團，大家齊心合作才成就了今天的《青姬》。」

梁孟君也特別感謝導演戴君芳，「她的腦袋總是能想出這麼多細緻的構想，《青姬》能夠融合如此多元的表演元素，導演絕對功不可沒。」她同時感謝編劇陳建星願意接下導演不斷修改的劇本挑戰，還有將京崑歌仔戲音樂完美融合的音樂設計團隊，以及表演指導朱安麗與編舞老師的付出。

《青姬》從題材到形式都展現了新世代戲曲的實驗能量，不僅重新詮釋了傳統白蛇故事，也為戲曲舞台開啟更多可能。梁孟君最後感性強調：「我們18歲就一起做戲，戴君芳是我心目中永遠的最佳導演。能夠和這群人一起完成《青姬》，是我最大的榮幸。」

第36屆傳藝金曲獎典禮完滿落幕。音樂類鄭榮興《傳聲錄．泗水關》成為最大贏家，共獲得2項大獎，包括最佳專輯製作人獎、最佳傳統音樂專輯獎。榮興工作坊的《大山客》也獲最佳影音出版獎，鄭榮興、鄭漪珮父女聯手抱回3項大獎。戲曲表演類則由二分之一Q劇場的《青姬》作品榮獲最佳年度作品獎。

