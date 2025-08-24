改變華格納後半生最重要的歌劇 關鍵原因曝

路德威希二世的天鵝之夢被《羅恩格林》點燃。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕衛武營國家藝術文化中心決定首次在台呈獻全本華格納歌劇《羅恩格林》，長達4.5小時（含2次中場休息），是截至目前為止，衛武營製作最長的歌劇作品，邀民眾體驗歌劇做為「整體藝術」的極致魅力。

衛武營將於9月4至7日獻上全本華格納歌劇《羅恩格林》台灣首演。（衛武營提供）

年少就展現音樂才華的華格納，不僅作曲、指揮，還自己寫劇本，他認為，歌劇應該將音樂、文學、戲劇與舞台設計融為一體，提出歌劇做為「整體藝術」的革新理論，《羅恩格林》就是在這種理念下，由華格納一手包辦。

請繼續往下閱讀...

但這位同時對政治懷抱理想的藝術家，前半生懷才不羈、窮困潦倒，好幾次被迫流亡。《羅恩格林》完成那年，他就是因為參加德勒斯登革命被通緝，逃到瑞士去了，隔年（1850）威瑪的首演，是由李斯特指揮。

路德威希二世年輕時的英姿。（記者凌美雪攝）

沒想到11年後，巴伐利亞國王路德威希二世在慕尼黑看到《羅恩格林》，竟點燃了天鵝之夢，從此改寫兩人的後半生。

路德威希二世除大興土木興建新天鵝堡，在1864到1886年執政期間，對華格納可說是無條件的支持，不僅為他清償債務，還提供他製作歌劇的資金，更資助他成立拜羅伊特節日劇院，至今仍是全世界古典樂迷的聖殿。要說路德威希二世是華格納一生最重要的貴人，一點也不為過。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法