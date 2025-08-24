限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
改變華格納後半生最重要的歌劇 關鍵原因曝
路德威希二世的天鵝之夢被《羅恩格林》點燃。（記者凌美雪攝）
〔記者凌美雪／台北報導〕衛武營國家藝術文化中心決定首次在台呈獻全本華格納歌劇《羅恩格林》，長達4.5小時（含2次中場休息），是截至目前為止，衛武營製作最長的歌劇作品，邀民眾體驗歌劇做為「整體藝術」的極致魅力。
衛武營將於9月4至7日獻上全本華格納歌劇《羅恩格林》台灣首演。（衛武營提供）
年少就展現音樂才華的華格納，不僅作曲、指揮，還自己寫劇本，他認為，歌劇應該將音樂、文學、戲劇與舞台設計融為一體，提出歌劇做為「整體藝術」的革新理論，《羅恩格林》就是在這種理念下，由華格納一手包辦。
請繼續往下閱讀...
但這位同時對政治懷抱理想的藝術家，前半生懷才不羈、窮困潦倒，好幾次被迫流亡。《羅恩格林》完成那年，他就是因為參加德勒斯登革命被通緝，逃到瑞士去了，隔年（1850）威瑪的首演，是由李斯特指揮。
路德威希二世年輕時的英姿。（記者凌美雪攝）
沒想到11年後，巴伐利亞國王路德威希二世在慕尼黑看到《羅恩格林》，竟點燃了天鵝之夢，從此改寫兩人的後半生。
路德威希二世除大興土木興建新天鵝堡，在1864到1886年執政期間，對華格納可說是無條件的支持，不僅為他清償債務，還提供他製作歌劇的資金，更資助他成立拜羅伊特節日劇院，至今仍是全世界古典樂迷的聖殿。要說路德威希二世是華格納一生最重要的貴人，一點也不為過。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應