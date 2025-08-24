原來舉世熟悉的結婚進行曲竟諭示著悲劇 真相藏在歌劇裡

盛大的結婚場景埋藏悲劇的起點。（©MatthiasJung，衛武營提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕即將於衛武營首演的歌劇《羅恩格林》，第3幕有一段很重要的音樂，就是開頭的〈婚禮合唱〉，即舉世聞名的〈結婚進行曲〉（與孟德爾頌的不同版本）。絕美詠嘆與絢爛管絃，使〈婚禮合唱〉至今家喻戶曉。

艾爾莎打破「不可問」的禁忌，換來悲劇降臨。（©HansJoergMichel，衛武營提供）

但《羅恩格林》童話般的故事，背後深藏對現實的省思，《羅恩格林》原作講述聖杯騎士為拯救被誣陷的艾爾莎公主而締結婚約，但條件是公主不得詢問騎士的身分。最終，公主無法壓抑內心疑問而打破禁忌，導致了悲劇性結局。

由於故事的結局看起來有點悲慘，所以有人認為，這首歌其實不太吉利，也有人打趣：難怪說婚姻是愛情的墳墓。

