自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

原來舉世熟悉的結婚進行曲竟諭示著悲劇 真相藏在歌劇裡

2025/08/24 01:21

盛大的結婚場景埋藏悲劇的起點。（©MatthiasJung，衛武營提供）盛大的結婚場景埋藏悲劇的起點。（©MatthiasJung，衛武營提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕即將於衛武營首演的歌劇《羅恩格林》，第3幕有一段很重要的音樂，就是開頭的〈婚禮合唱〉，即舉世聞名的〈結婚進行曲〉（與孟德爾頌的不同版本）。絕美詠嘆與絢爛管絃，使〈婚禮合唱〉至今家喻戶曉。

艾爾莎打破「不可問」的禁忌，換來悲劇降臨。（©HansJoergMichel，衛武營提供）艾爾莎打破「不可問」的禁忌，換來悲劇降臨。（©HansJoergMichel，衛武營提供）

但《羅恩格林》童話般的故事，背後深藏對現實的省思，《羅恩格林》原作講述聖杯騎士為拯救被誣陷的艾爾莎公主而締結婚約，但條件是公主不得詢問騎士的身分。最終，公主無法壓抑內心疑問而打破禁忌，導致了悲劇性結局。

由於故事的結局看起來有點悲慘，所以有人認為，這首歌其實不太吉利，也有人打趣：難怪說婚姻是愛情的墳墓。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應