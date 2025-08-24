限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
原來舉世熟悉的結婚進行曲竟諭示著悲劇 真相藏在歌劇裡
盛大的結婚場景埋藏悲劇的起點。（©MatthiasJung，衛武營提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕即將於衛武營首演的歌劇《羅恩格林》，第3幕有一段很重要的音樂，就是開頭的〈婚禮合唱〉，即舉世聞名的〈結婚進行曲〉（與孟德爾頌的不同版本）。絕美詠嘆與絢爛管絃，使〈婚禮合唱〉至今家喻戶曉。
艾爾莎打破「不可問」的禁忌，換來悲劇降臨。（©HansJoergMichel，衛武營提供）
但《羅恩格林》童話般的故事，背後深藏對現實的省思，《羅恩格林》原作講述聖杯騎士為拯救被誣陷的艾爾莎公主而締結婚約，但條件是公主不得詢問騎士的身分。最終，公主無法壓抑內心疑問而打破禁忌，導致了悲劇性結局。
請繼續往下閱讀...
由於故事的結局看起來有點悲慘，所以有人認為，這首歌其實不太吉利，也有人打趣：難怪說婚姻是愛情的墳墓。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應