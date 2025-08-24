體驗12支小號在觀眾席 簡文彬點出《羅恩格林》樂器有趣的象徵

衛武營睽違10年再度與德國萊茵歌劇院合作，演出萊茵歌劇院授權的原創製作《羅恩格林》。（©MatthiasJung／Deutschen Oper am Rhein，衛武營國家藝術文化中心提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕衛武營睽違10年再度與德國萊茵歌劇院合作，演出萊茵歌劇院授權的原創製作《羅恩格林》，在不變動音樂和唱詞的情況下，大膽把時代背景由10世紀搬到冷酷的21世紀金融叢林，以當代觀點詮釋經典，讓觀眾從自身所處的年代，看見愛情與背叛、權力與欲望間的人性博弈。

關於《羅恩格林》在音樂上的主題動機，衛武營藝術總監簡文彬舉例，比如高音域弦樂象徵聖潔的聖杯，木管樂器則表示艾爾莎的純真。簡文彬也透露，《羅恩格林》在樂團編制上，除大型管絃樂團外，還有超過百人的合唱團編制，最特別的是在第3幕中還會有12支小號在觀眾席演奏，不僅是聆賞感受聲勢最浩大的製作，相信觀眾也將留下難忘的體驗。

