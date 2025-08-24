限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
新天鵝堡入列世界文化遺產 興建背景源於歌劇，9月台灣首演
新天鵝堡今年正式列入世界文化遺產。（記者凌美雪攝）
〔記者凌美雪／台北報導〕聯合國教科文組織今年7月更新的世界文化遺產名錄中，新天鵝堡正式入列，讓巴伐利亞邦長索德（Markus Soeder）開心地說：「我們的童話城堡讓童話成真了！」原來城堡的興建，與當時的巴伐利亞國王路德威希二世（King Ludwig II）有關。
路德威希在自己的城堡裡的鐘乳石洞建成有天鵝船的劇場。（記者凌美雪攝）
1845年生的路德威希二世，小時住在父親購買的一座建於12世紀的城堡（高地天鵝堡，俗稱舊天鵝堡），據中世紀的吟遊詩記載，建造城堡者是戍守天鵝之鄉的騎士們。1861年， 16歲的王子第一次欣賞到華格納的《羅恩格林》，受到非常大的震撼，彷彿家庭老師在家中壁畫前敘說的天鵝騎士傳說，生動地搬到眼前了，新天鵝堡的築夢狂想也於此點燃！
請繼續往下閱讀...
從新天鵝堡可遠眺俗稱就天鵝堡的高地天鵝堡，路德威希二世長大的地方。（記者凌美雪攝）
王子19歲成為國王， 24歲開始興建新天鵝堡，影響國王構思城堡輪廓與細部裝置的每個動念，幾乎都來自中世紀騎士故事所描述的時空背景。而最常把這些故事具象化的卻都在歌劇院的舞台上，正好城堡的建築師洋克，也是宮廷劇場的舞台設計師。
於是，一座彷如歌劇背景的新天鵝堡，就以比中世紀之夢更夢幻的意象逐步成形。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應