高市次世代影像造浪獎助 祭出500萬重賞

高市「次世代影像造浪獎助計畫」，祭出每部短片最高獎助金500萬元重賞。（高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市文化局公布「次世代影像造浪獎助計畫」，徵求15分鐘以內的短片，全片至少70%需於虛擬攝影棚拍攝，每部獎助金最高500萬元，至9月30日受理收件。

高市文化局長王文翠表示，運用虛擬製作技術創作影片是未來趨勢，徵件計畫期待創作者將高雄元素融入虛擬場景設計、文化象徵、藝術、歷史脈絡、角色及故事等，也願意挑戰傳統實拍及藍綠棚沒辦法企及的視覺效果，發揮短片的多元性、技術革新及實驗精神；希望透過獎助計畫的持續耕耘，培育台灣影視產業在虛擬攝影棚的創作團隊，未來若能在高雄發展虛擬攝影棚硬體建置計畫，將有助於促進在地就業及影視高端人才培育，可挖掘有創作潛力、才華的年輕新銳。

文化局說明，「次世代影像造浪獎助計畫」以短片為主要獎助範疇，每部短片以15分鐘為上限，符合現今國際影展規範，全片需於虛擬攝影棚拍攝，比例不得低於70%，基於對於技術創新為主要鼓勵對象，因此在拍攝規格、視覺美感會有較高要求，文化局強調，獎助計畫不僅激發創作者對於新科技運用的想像性，也幫助新一代導演突破資金限制，把虛擬拍攝技術納入創作思維。

計畫徵件至9月30日，透過高雄市電影館徵件系統登錄註冊，徵件報名網址：Http://KFA.SUBMISSION.TW.聯絡電話：07-5215668轉51。

