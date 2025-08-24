馬祖藝術島「書信計畫」9/5登場 郵政臨時代辦所重現戰地通信歷史記憶

第三屆馬祖國際藝術島9月5日開展，圖片為來自日本藝術家狩野朋子與中坪多恵子的《馬祖島來信》作品手繪稿內頁。（圖為馬祖國際藝術島提供）

甘麗梅／核稿編輯

〔記者俞肇福／綜合報導〕位於國之北疆的馬祖，在昔日戰地政務時期，因通訊和運輸不變，信件是島上軍民對外聯繫的主要管道，這一特殊的通信經驗成為在馬祖的歷史記憶；延續上一屆書信計畫以軍郵歷史、收信快樂主題帶來的感動，第三屆馬祖國際藝術島「書信計畫：穿越蟲洞的書信——致外島時光」，以軍旅信件與家書為核心，徵集並轉化為藝術創作，重現手寫書信的溫度，讓戰地歲月的情感重新浮現。

計畫邀請兩組藝術家，將徵集之書信轉化為藝術作品；來自日本藝術家狩野朋子與中坪多恵子的《馬祖島來信》結合書信展示與自然景觀，展示於南竿鄉53據點的戶外空間與營舍；觀眾可在營舍閱讀軍旅書信，再於戶外創作桌椅上書寫藝術家的手製明信片，寄出自馬祖島的信件。

請繼續往下閱讀...

第三屆馬祖國際藝術島9月5日開展，圖片為台灣藝術家張致中的《家書》作品手繪稿。（圖為馬祖國際藝術島提供）

台灣藝術家張致中的《家書》設於鋼琴碉堡地下一樓，以感濕油墨與滴水裝置呈現書信記憶的浮現與隱沒，記錄離散與重聚的軌跡，觀眾亦可翻閱組件，感受時代情感的溫度。

馬祖共有四鄉五島，過去是軍郵局系統，和台灣本島郵政服務略有不同，透過設立在民間鐘錶行、雜貨店等的郵政代辦所，作為村落信件轉運站。因此特別於第三屆馬祖國際藝術島9月5日至11月16日展期間，設計「臨時郵政代辦所」裝置與活動，將在馬祖四鄉五島上移動，現場提供特製明信片、紀念印章與郵筒，民眾可書寫明信片或信件寄給親友，由臨時代辦所提供代寄服務重現戰地郵務情境，重溫戰地通信的歷史情感。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法