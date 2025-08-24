限制級
葉士綺從貿易跨界陶藝 成為柴燒界「巾幗小巨人」
葉士綺從貿易跨界陶藝 成為柴燒界的「巾幗小巨人」。（記者歐素美攝）
〔記者歐素美／台中報導〕 台灣非遺工藝協會理事葉士綺， 大學英文系畢業後即進入貿易界，42歲時選擇重新起步，投身陶藝，至今走過20年，一步一腳印成為柴燒界的「巾幗小巨人」。
葉士綺的陶藝之路，除了最初的熱情，更多是丈夫的支持，在沒有市場壓力的羈絆下，她經常獨自搭火車北上鶯歌陶瓷博物館進修，只為探尋陶藝更深的奧妙。她坦言，陶藝是所有藝術類別裡最艱深的一門學問，從釉藥與化妝土的理化應用、柴燒的科學依據、造型設計，到最終的美學涵養等，學無止境。
「不做第一，但求唯一」是葉士綺的人生哲學，作品處處可見其個人符號與識別度，因為姓「葉」，便將葉的影子入陶，讓「葉影隨形」成為獨特印記；其柴燒茶器蘊含深邃的金光，令人愛不釋手。
葉士綺身材嬌小，但4天3夜守窯顧火、親手砍柴添薪，不輸男子漢，柴燒這門粗重活，壯男能做的，她同樣能做，致「小巨人」的名號不脛而走。
20年來，葉士綺用雙手與火焰對話，也用作品詮釋內心的獨特世界，以堅毅與柔美並存的姿態，證明陶藝不僅是藝術，更是人生信念的實踐。
