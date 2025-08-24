自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

自創導覽路線 開心當傻瓜！石錦明10年辦近220場免費走讀小旅行

2025/08/24 14:21

彰化文史工作者石錦明說，看到有人參加他的導覽進而也成為文史工作者，就是最大的成就。（記者劉曉欣攝）彰化文史工作者石錦明說，看到有人參加他的導覽進而也成為文史工作者，就是最大的成就。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕這是可以免費的嗎？彰化文史工作者石錦明從自辦走讀小旅行，10年來堅持「無料」初心，路線從家鄉的彰化縣還跨到嘉義、台中與苗栗，石錦明說，他開發導覽路線完全不用Google地圖，用著一張白紙的心態來田野調查，往往都能有意外收穫。

石錦明表示，當初他從台北美術設計工作返回彰化市的家鄉，因為想要認識自己的土地，開始鑽研老地圖與彰化城的關係，他的方法很簡單也很古老，就是先看文史書籍，再走到現場進行田調，訪談在地生活的人，探訪城市的古老巷弄，完全不藏私的在網路發表所有的踏查資料與心得。

彰化文史工作者石錦明，10年舉辦超過220場的免費走讀活動。（記者劉曉欣攝）彰化文史工作者石錦明，10年舉辦超過220場的免費走讀活動。（記者劉曉欣攝）

而石錦明10年來的免費走讀小旅行，每年都在開發全新路線，最近還「擴張版圖」，從彰化市走到外鄉鎮的鹿港、社頭等地，更跨出濁水溪與大肚溪，來到嘉義、台中與苗栗，導覽路線除了古道與古城，還有文史主題路線，今年適逢1895年乙未八卦山之役130週年，就安排八卦山之役走讀，隨時推陳出新。

石錦明「佛心」堅持「無料」小旅行，他強調，目前只有接受社團或是公家單位邀約導覽才收費，他自辦部分一律免費。因為，他當初就是用著「分享」心態，能讓更多人認識台灣土地文史，這分初心不變，尤其很開心看到有人在參加多次走讀後，也成為文史工作者，這就是他免費舉辦走讀就樂見的成就了！

彰化文史工作者石錦明在逢1895年乙未八卦山之役130週年，就安排八卦山之役走讀。（記者劉曉欣攝）彰化文史工作者石錦明在逢1895年乙未八卦山之役130週年，就安排八卦山之役走讀。（記者劉曉欣攝）

