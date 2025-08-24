自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

出窯萬彩！黃怡文鑽研經典釉色 獨創茶席專題

2025/08/24 14:25

黃怡文（右3）2024年受邀赴日交流，是首位在京都傳統產業博物館參展的台灣陶藝家。（南市觀旅局提供）黃怡文（右3）2024年受邀赴日交流，是首位在京都傳統產業博物館參展的台灣陶藝家。（南市觀旅局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕知名陶藝家黃怡文累積近40年陶藝工夫，潛心創作並鑽研經典釉色，致力開發茶席專題，為日常器皿賦予藝術美感，讓陶藝真正融入生活；是第一位在京都傳統產業博物館參展的台灣陶藝家，獲得陶藝界極高評價。

陶藝家黃怡文和他創作的天目碗、郎紅玉壺春瓶。（南市觀旅局提供）陶藝家黃怡文和他創作的天目碗、郎紅玉壺春瓶。（南市觀旅局提供）

黃怡文出身台南中西區，北上求學後即定居北部，與妻子康月足經營蠟染服飾品牌。30多年前為幫女兒找才藝班，意外發現自己對陶藝的興趣，先後師承陽文濱、杜輔仁。2006年黃怡文選擇在善化成立「鼎甲窯」，潛心創作並鑽研經典釉色，精益求精的實驗精神，讓他成功掌握工藝精髓，重現郎紅的華麗、天目的絢爛、鈞釉的貴氣，作品十分受到收藏家喜愛。

黃怡文在京都傳統產業博物館展出全套鈞釉「紫氣東來」茶席作品。（南市觀旅局提供）黃怡文在京都傳統產業博物館展出全套鈞釉「紫氣東來」茶席作品。（南市觀旅局提供）黃怡文燒製的天目釉色在燈光照射下宛如燦爛星空。（南市觀旅局提供）黃怡文燒製的天目釉色在燈光照射下宛如燦爛星空。（南市觀旅局提供）

坊間因成套陶器燒製困難，茶席大多拼湊各家杯、壺使用，風格不一。熱愛喝茶的黃怡文於是投入時間精力，致力開發茶席專題，為日常器皿賦予藝術美感，也讓陶藝真正融入生活。黃怡文到各地舉辦個展。2024年受邀赴日本交流，是第一位在京都傳統產業博物館參展的台灣陶藝家，首次公開的全套鈞釉「紫氣東來」茶席作品，獲得當地陶藝界極高評價。

黃怡文愛喝茶，也喜愛把自己的陶藝創作融入生活之用。（南市觀旅局提供）黃怡文愛喝茶，也喜愛把自己的陶藝創作融入生活之用。（南市觀旅局提供）

此外，黃怡文也受妻子影響接觸藏傳佛教，作品「無心」系列即是隨心境揉捏，勾勒出自己的觀想世界。黃怡文提到，釉色是金屬元素在特定條件下產生的窯燒變化，可帶來驚喜，但也難以捉摸，要花時間開發，使得現存釉色愈來愈少。俗諺「若要窮、燒郎紅」便是因為釉藥中的銅愛搞怪，想燒出一致且均勻的紅色，失敗率極高，經常使人傾家蕩產。

黃怡文認為，學釉藥不能求速成，配方、比例、溫度非絕對公式，要先理解各元素扮演的角色，並懂得隨不同環境調整。他很樂意分享經驗，免得「一人囥（khǹg）一步、最後嘸半步」，傳統工藝後繼無人。

黃怡文創立鼎甲窯，在百餘坪庭園修剪花木是日常休閒，也是靈感來源。（南市觀旅局提供）黃怡文創立鼎甲窯，在百餘坪庭園修剪花木是日常休閒，也是靈感來源。（南市觀旅局提供）

