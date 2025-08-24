嘉市城市IP「光織影舞」主視覺「愛麗絲夢遊仙境」搶先亮相

「2025光織影舞」以迪士尼經典童話「愛麗絲夢遊仙境」作為主題，主視覺搶先亮相。（嘉市政府提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市城市IP「光織影舞」光影藝術展邁入第6年，今年將以迪士尼經典童話「愛麗絲夢遊仙境」作為活動主題，中秋節前後在北香湖公園夢幻登場，活動主視覺今天搶先亮相，呈現以「愛麗絲夢遊仙境」故事作為靈感，歡迎民眾探索活動主題造景，一起穿越兔子洞，闖進發光的夢境國度，欣賞湖面絕美核心月亮，共舞光影奇幻世界。

嘉市城市IP「光織影舞」每年都吸引人潮，為城市注入觀光能量。（嘉市政府提供）

活動策展人、國際級華裔設計師 Daniel Wong（黃偉豪）表示，「愛麗絲夢遊仙境」是家喻戶曉經典故事，此次活動主視覺呈現以「愛麗絲夢遊仙境」故事作為靈感，營造從現實穿越到夢幻世界的氛圍，現場打造白兔先生、妙妙貓及撲克士兵等光影藝術裝置，彷彿帶你穿越光影夢境。

嘉市「光織影舞」今年邁入第6年，中秋節前後將在北香湖公園夢幻登場。（嘉市政府提供）

市府觀光新聞處長張婉芬表示，今年策展核心為「在光影中探索自己」，將湖岸、森林、花園等自然地景轉化為一幕幕情境式光影舞台，巧妙打造兔子洞、牡蠣寶寶、奇幻花園等場景，還有湖面絕美的多層次光圈月亮，及超巨型9公尺愛麗絲造型氣偶、經典角色妙妙貓造型燈箱，讓觀者不只能賞月，更能「走入夢境」與自己對話，重新喚醒內心的好奇與勇氣，感受奇幻夜晚與藝術魅力。

今年光織影舞活動將於10月4日起至19日在北香湖公園夢幻登場，每日展出時間為晚間6點至10點，共設置八大超人氣光影藝術裝置展區，逢假日還有多場精彩表演，每日下午4點起「奇幻市集」匯聚各式特色餐飲、藝術手作及花藝植栽等，讓你邊逛邊拍、邊吃邊玩。

