自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝風采

嘉市城市IP「光織影舞」主視覺「愛麗絲夢遊仙境」搶先亮相

2025/08/24 14:26

「2025光織影舞」以迪士尼經典童話「愛麗絲夢遊仙境」作為主題，主視覺搶先亮相。（嘉市政府提供）「2025光織影舞」以迪士尼經典童話「愛麗絲夢遊仙境」作為主題，主視覺搶先亮相。（嘉市政府提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市城市IP「光織影舞」光影藝術展邁入第6年，今年將以迪士尼經典童話「愛麗絲夢遊仙境」作為活動主題，中秋節前後在北香湖公園夢幻登場，活動主視覺今天搶先亮相，呈現以「愛麗絲夢遊仙境」故事作為靈感，歡迎民眾探索活動主題造景，一起穿越兔子洞，闖進發光的夢境國度，欣賞湖面絕美核心月亮，共舞光影奇幻世界。

嘉市城市IP「光織影舞」每年都吸引人潮，為城市注入觀光能量。（嘉市政府提供）嘉市城市IP「光織影舞」每年都吸引人潮，為城市注入觀光能量。（嘉市政府提供）

活動策展人、國際級華裔設計師 Daniel Wong（黃偉豪）表示，「愛麗絲夢遊仙境」是家喻戶曉經典故事，此次活動主視覺呈現以「愛麗絲夢遊仙境」故事作為靈感，營造從現實穿越到夢幻世界的氛圍，現場打造白兔先生、妙妙貓及撲克士兵等光影藝術裝置，彷彿帶你穿越光影夢境。

嘉市「光織影舞」今年邁入第6年，中秋節前後將在北香湖公園夢幻登場。（嘉市政府提供）嘉市「光織影舞」今年邁入第6年，中秋節前後將在北香湖公園夢幻登場。（嘉市政府提供）

市府觀光新聞處長張婉芬表示，今年策展核心為「在光影中探索自己」，將湖岸、森林、花園等自然地景轉化為一幕幕情境式光影舞台，巧妙打造兔子洞、牡蠣寶寶、奇幻花園等場景，還有湖面絕美的多層次光圈月亮，及超巨型9公尺愛麗絲造型氣偶、經典角色妙妙貓造型燈箱，讓觀者不只能賞月，更能「走入夢境」與自己對話，重新喚醒內心的好奇與勇氣，感受奇幻夜晚與藝術魅力。

今年光織影舞活動將於10月4日起至19日在北香湖公園夢幻登場，每日展出時間為晚間6點至10點，共設置八大超人氣光影藝術裝置展區，逢假日還有多場精彩表演，每日下午4點起「奇幻市集」匯聚各式特色餐飲、藝術手作及花藝植栽等，讓你邊逛邊拍、邊吃邊玩。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應