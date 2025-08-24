明華園戲劇總團《貓神》魅力渲染金門夜 文化部：逾萬人感受華麗震撼

《貓神》中孫翠鳳（前右）飾演真定府府宗「言驕論」，鄭雅升（前左）飾演契丹公主「遙輦磬」。（明華園戲劇總團提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕文化部表示，繼「台灣品牌團隊」明華園戲劇總團懸疑大戲《貓神》昨晚跨海金門莒光共融公園演出，感動現場逾萬名觀眾，預告下1站文化平權巡演「庄頭劇場」，將於9月12日由舞鈴劇場前進連江縣南竿鄉白馬王公園，帶來《生命之光》壓軸演出。

《貓神》中陳昭賢飾演的「貓神」帶來精彩武打場面，讓民眾掌聲連連。（明華園戲劇總團提供）

文化部主辦「文化平權巡演－庄頭劇場、藝日限定」第2站在金門，安排與金門睽違10年的明華園戲劇總團，以與「戰地」氛圍頗為搭氣的「懸疑」劇情，帶來《貓神》演出。

金門縣文化局表示，《貓神》不只是歌仔戲，因為懸疑推理、東洋歌舞、爆發戲劇張力，融合現代創意元素搬上當代舞台，挑戰傳統唱唸作表、考驗演員功力，在中西打擊樂器激盪的歌舞劇氛圍中，帶給金門鄉親全新的歌仔戲視聽體驗，現場人數「破萬」。

文化部邀請「台灣品牌團隊」明華園戲劇總團在金門公演懸疑大戲《貓神》，並公布空拍圖，搭配遠方的金門大橋，呈現美麗又充滿戲劇浪漫的夜晚。（金門縣文化局提供）文化部邀請「台灣品牌團隊」明華園戲劇總團在金門公演懸疑大戲《貓神》，透過不同角度空拍圖，呈現進場人潮。（文化部提供）

金門鄉親事前知道「明華園」、「孫翠鳳」、「懸疑」關鍵字，又看見明華園此次道具、器材裝滿15個貨櫃的「重磅回歸」，加上演出時貼心的大型口白字幕，現場井然有序的規畫，更拜天公作美所賜，在充滿慈悲的農曆7月第1天，打破金門戶外最高參與人次的紀錄，共同成就1個劇場奇蹟。

民眾反映，現場人數是否「破萬」待考？但吸引的戶外觀劇人數應是歷年最多，盼縣府以此為鏡，檢討更多的戶外活動模式。

縣府表示，文化部邀請明華園戲劇總團至金門演出，讓鄉親有機會看到高水準的表演，也期待未來還有更多精彩的表演藝術到金門，縣府將與中央攜手，共同推廣、實踐文化平權。

