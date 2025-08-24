限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
「新竹交響管樂團」全新原創劇場版《風火祭．風的傳說》8/30首演
「新竹交響管樂團」全新原創劇場版《風火祭．風的傳說》8/30首演。（市府提供）
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市傑出演藝團隊「新竹交響管樂團」將於8月30日14時30分在新竹市文化局演藝廳推出全新原創鉅作《風火祭．風的傳說》劇場版。文化局表示，此次演出不僅是管樂團睽違一年的全新力作，更延續去年赴日本熊本縣巡演的國際文化交流成果，以跨域製作結合多元藝術形式，展現新竹「風城」的文化意象與城市藝術創造力。
文化局說明，此次《風火祭．風的傳說》劇場版，是新竹在地文化與國際交流經驗交織下的全新創作，展現地方團隊參與全球藝文交流的能量。該作品也將於9月受邀赴熊本縣八代市演出，作為新竹市與八代市締結友好交流協定一週年的紀念活動，同時參與熊本市藝術推廣計畫「Street Art-plex Kumamoto」，與在地藝術家進行跨域共演與文化對話。
請繼續往下閱讀...
文化局指出，《風火祭．風的傳說》以「四季之風」為創作主題，融合聲樂、管樂、電子音樂、現代舞、客家戲曲、香氛、火舞、LED表演與投影設計，作品中更結合香氛設計與詩詞吟詠，描繪新竹地景、節氣與人文情感，構築一場沉浸式的感官盛宴。
文化局表示，此次製作由音樂總監沈旻峰領銜，集結多位作曲家、編舞者、影像設計師與客家戲曲老師共同創作，整合新竹北埔八音團與雲火INFERNO火舞團共演，展現藝術共創與文化融合的精神。新竹交響管樂團亦將進一步推動「竹熊文化藝術平台」的發展，邀請熊本優秀表演團隊來台訪演，促進雙向對話與創作共鳴，實踐城市文化外交與永續交流。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應