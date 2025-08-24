「新竹交響管樂團」全新原創劇場版《風火祭．風的傳說》8/30首演。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市傑出演藝團隊「新竹交響管樂團」將於8月30日14時30分在新竹市文化局演藝廳推出全新原創鉅作《風火祭．風的傳說》劇場版。文化局表示，此次演出不僅是管樂團睽違一年的全新力作，更延續去年赴日本熊本縣巡演的國際文化交流成果，以跨域製作結合多元藝術形式，展現新竹「風城」的文化意象與城市藝術創造力。

文化局說明，此次《風火祭．風的傳說》劇場版，是新竹在地文化與國際交流經驗交織下的全新創作，展現地方團隊參與全球藝文交流的能量。該作品也將於9月受邀赴熊本縣八代市演出，作為新竹市與八代市締結友好交流協定一週年的紀念活動，同時參與熊本市藝術推廣計畫「Street Art-plex Kumamoto」，與在地藝術家進行跨域共演與文化對話。

請繼續往下閱讀...

文化局指出，《風火祭．風的傳說》以「四季之風」為創作主題，融合聲樂、管樂、電子音樂、現代舞、客家戲曲、香氛、火舞、LED表演與投影設計，作品中更結合香氛設計與詩詞吟詠，描繪新竹地景、節氣與人文情感，構築一場沉浸式的感官盛宴。

文化局表示，此次製作由音樂總監沈旻峰領銜，集結多位作曲家、編舞者、影像設計師與客家戲曲老師共同創作，整合新竹北埔八音團與雲火INFERNO火舞團共演，展現藝術共創與文化融合的精神。新竹交響管樂團亦將進一步推動「竹熊文化藝術平台」的發展，邀請熊本優秀表演團隊來台訪演，促進雙向對話與創作共鳴，實踐城市文化外交與永續交流。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法